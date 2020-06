Bodový systém se má měnit. Jak dobře ale znáte ten stávající? Otestujte se

Ministerstvo dopravy chystá změny v bodovém systému. Nově by se přestupky měly rozdělit do tří skupin po dvou, čtyřech a šesti bodech, přičemž za nejzávažnější prohřešky by měl hrozit rovnou tříletý zákaz řízení. Jak dobře ale vůbec znáte stávající systém?