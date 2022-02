Víkendový požár si bere daň, Škoda Auto kvůli němu nedokončí až 16 000 Octavií

Automobilka Škoda Auto řeší další potíže, které zkomplikují výrobu, a to zejména modelu Octavia. Víkendový požár hal v Mladé Boleslavi zasáhl sklady dodavatelských firem, uvedl to předseda odborů ve Škodě Auto Jaroslav Povšík.

Automobilka Škoda Auto kvůli víkendovému požáru hal v Mladé Boleslavi nedokončí až 16 tisíc vozů Octavia. Uvedl to dnes server HN.cz s odvoláním na předsedu odborů ve Škodě Auto Jaroslava Povšíka.

Požár podle něj výrobu ovlivní na měsíce. Oheň vypukl podle Povšíka u firmy Faurecia, která je dodavatelem pro Škodu Auto, a přenesl se na závod dalšího z dodavatelů automobilky, podnik Grupo Antolin, který celý vyhořel. Firma pro Škodu dodává díly takzvaně just-in-time, automobilka tedy nemá zásoby jejích dílů na skladě.

"Dělají pro nás výplně dveří, v zasaženém závodě se jen kašírují. Potahují se látkou přes plastovou výplň. Bez dané látky ale nemůžeme dát auta do prodeje," uvedl Povšík. "Rozhodli jsme se vozy přesto vyrábět, jen je budeme nedokončené odstavovat. A jakmile budeme mít kašír, tak je budeme kompletovat, je to pro nás alfa a omega. Pravděpodobně budeme auta dodělávat na místě, nebudeme je vozit zpět do fabriky, jako to bylo dříve zvykem. Chceme je totiž dodat co nejdříve našim zákazníkům," doplnil.

Bez látky bude muset Škoda Auto podle něj odstavovat každou vyrobenou Octavii. Výpadek se bude týkat pouze tohoto modelu. Firma tak zřejmě začne více vyrábět jiná auta, především modely Fabia a Scala. "Odhadem můžu říct, že v základu odložíme kvůli požáru 16 tisíc nedokončených Octavií, než se situace uklidní. Ale uvidíme, jak rychle se obnoví výroba v Grupo Antolin," uvedl Povšík.

Situace se podle něj dotkne i závodů Volkswagen a Hyundai, kterým Grupo Antolin výplně také dodává. Náhradní řešení se podle Povšíka připravuje v Turnově, kde má firma další závod. "Potřebujeme, aby se výroba co nejdříve rozjela. Bude trvat několik měsíců, než bude vše v pořádku," dodal.

Policisté vyšetřují rozsáhlý požár jako obecné ohrožení z nedbalosti, právní kvalifikace by se ale mohla ještě změnit. Kriminalisté nadále pracují se třemi verzemi. Nevylučují možnost úmyslného založení, variantou je i nedbalost nebo technická závada. Hořet začaly v sobotu večer nejprve dřevěné palety. Z nich se oheň rozšířil na výrobní a skladovací haly v sousedství. Hasiči požár zlikvidovali v neděli odpoledne zhruba po 17 hodinách, nikdo nebyl zraněn.

Požár podle předběžných odhadů způsobil škodu přes miliardu korun, její výši policisté zatím stále upřesňují. Byl to jeden z nejničivějších požárů v Česku.