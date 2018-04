Video: Rodinné kombi jako stíhačka? Šílený Mercedes pokoří stovku za 3,5 sekundy

před 1 hodinou

Má obrovský kufr pro celou rodinu a stejně tak hodně místa v kabině. Je to skoro nenápadné, byť luxusní kombi. Mercedes-AMG E 63 S ale pod kapotu dostal motor ze supersportu. Přeplňovaný osmiválec mu dává 612 koní výkonu, což je víc než má třeba Lamborghini Huracán. Zažili jsme s tímhle šíleným kombíkem neuvěřitelnou jízdu, podívejte se na video.

Představte si, že jedete v kombíku. Hodně místa, velké displeje, zábava… Pak řidič sáhne na kolébkové tlačítko systému Dynamic Select a posune ho nenápadně z komfortního režimu o dvě pozice dál - Sport plus. Najednou zvuk zhrubne, to jak se otevřou klapky u výfuku. Cítíte, jak je kombík naježený, protože mu zároveň ztuhly tlumiče nastavitelného podvozku na třetí, tedy nejtvrdší polohu. Devítistupňová převodovka se přehodí z hladkého až nezaznamenatelného přežehlování jednotlivých převodových stupňů do ostrého režimu a je jasné, že každé přeřazení bude doprovázet kopnutí do zad. Na takový ďábelský stroj se umí proměnit super kombi od Mercedesu.

Mercedes-AMG E 63 S jsme testovali na německé dálnici a klikatých okreskách v příhraničí, které mu sednou jako ulité. Dokáže zrychlit na stovku za 3,5 sekundy, ale my jsme s ním jeli mnohem rychleji, protože jsme využili neomezenou rychlost, která leží jen necelou hodinu jízdy na sever od Prahy. Tohle je extrémně rychlé auto, ale překvapivě bezpečné. Má to je jeden háček. Jaký? Pusťte si video test.