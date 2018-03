První elektrické Porsche? Nudu nečekejte, bude plné emocí, říká šéf divize elektromobilů

před 1 hodinou

Na letošním autosalonu v Ženevě německý výrobce ukázal elektrické Porsche ve stylu kombi pojmenované Cross Turismo. „Pokud bude zpětná vazba pozitivní, budeme přemýšlet o sériové výrobě,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz šéf Porsche pro bateriemi poháněné elektromobily Stefan Weckbach.

Porsche se pomalu chystá na příchod svého prvního čistě elektrického automobilu. Již v příštím roce se ukáže produkční varianta konceptu Mission E z frankfurtského autosalonu v roce 2015. Nyní ukázalo kombi do zásuvky.

Aktuálně.cz: Největší novinkou Porsche v Ženevě je koncept Mission E Cross Turismo. Dočkáme se ho v sériové verzi, nebo jde jen o designové cvičení?



Stefan Weckbach: Když se podíváte zpátky na frankfurtský autosalon v roce 2015, ukázali jsme Mission E. To naznačovalo, jak bychom si představovali budoucí sportovní auto. Ve stejném roce jsme se rozhodli, že jej uvedeme do sériové produkce, a začali s vývojovými pracemi. V posledních dvou a půl letech jsme přemýšleli, jak bychom mohli rozšířit modelovou paletu Missionu E. A Mission E Cross Turismo je potenciálním rozšířením nabídky. V Porsche se nám nový koncept velice libí, protože to je nádherné auto a také se odlišuje od původního Missionu E. Je to jiné auto, má jinou karoserii, je více lifestylově orientované a má větší zavazadelník. Takže pokud bude zpětná vazba pozitivní, budeme přemýšlet o sériové výrobě.

Kdy uvedete sériovou verzi Mission E?

Na trhu, minimálně v Evropě, se objeví v roce 2019.

A půjde, stejně jako u konceptu, o čtyřdveřové kupé?

Zpětná vazba, kterou jsme dostali, byla, že jde o nádherné auto. A v sériové verzi jsme se snažili držet se konceptu, jak jen to bylo možné. Kdybyste v tuto chvíli auto viděl, řekl byste, že jde stále o koncept. Takže ano, bude to čtyřdveřové kupé se čtyřmi (nebo 4+1) místy k sezení.

Nedávno jsem zachytil zprávu, že sériová verze Mission E bude znít jako opravdové Porsche i bez umělého generátoru zvuku. Jak to uděláte?

Otázku zvuku Missionu E dostávám velmi často, protože to zajímá každého. Zvuk byl vždy součástí emocionálního balíčku Porsche, takže jde o část vývoje, která je pro nás velice důležitá. Zatím neexistuje konečná odpověď na vaši otázku. Na jedné straně bude zvuk Missionu E emocionální, jak lze očekávat od jakéhokoliv jiného Porsche, na straně druhé bude zvuk spojen s technologiemi modelu. To znamená, žádný umělý zvuk. Auto nebude znít jako atmosférický osmiválec. Ale i zvuk spojený s technologiemi vozu může být velmi emocionální. Stačí si poslechnout 919 Hybrid, závodní speciál kategorie LMP1. Takže na tom pracujeme a řešení uvidíte v průběhu jednoho a půl roku (z tohoto vyjádření lze usoudit, že se sériová verze Porsche Mission E představí příští rok na frankfurtském autosalonu, pozn. red.).

Velkou otázkou elektromobility je infrastruktura. Nedávno jsem četl, že postavíte stanice, které nabídnou dojezd 400 km za 20 minut. Je to pravda?

Ano. Založili jsme společný podnik s Audi, BMW, Fordem a Mercedesem-Benz, který se jmenuje Ionity. Ten se bude starat o založení sítě rychlonabíječek. Bavíme se o více než 400 rychlonabíjecích parcích kolem dálnic napříč Evropou. Každých 50 až 80 kilometrů by tak měl být jeden z nabíjecích parků s několika stanicemi. Výstavba již začala, hotovo by mělo být kolem roku 2020.

Budou moci tyto parky využívat i další automobilky?

Ano, nejde o exkluzivní řešení Porsche, ani o exkluzivní řešení projektu Ionity.

Nová 911 je za dveřmi a Porsche k ní nedávno vydalo tiskovou zprávu, ve které se píše o elektrifikaci vozu. Jak to tedy bude? Můžeme očekávat hybridní, plug-in hybridní, nebo dokonce elektrickou 911?

Co jsme jako Porsche oznámili, bylo, že nová 911 bude představena velice brzy a že nová platforma bude připravena k elektrifikaci. Neřekli jsme, že ukážeme hybrid nebo plug-in hybrid. Platforma vozu bude připravena, ale zatím nebylo rozhodnuto, jakou technologii vůz nabídne, ani o případném uvedení na trh.

Je možné, že v budoucnu uvedete čistě elektrické sportovní auto? Něco ve stylu 918 Spyder.

Na 918 Spyder, která je asi pět let stará, jsme ukázali, jak elektrifikace pohonného ústrojí funguje v segmentu supersportů. Ano, v budoucnu opět představíme supersportovní auto, ale zatím jsme se nerozhodli, kdy se tak stane a jakou technologii nabídne. Když se však podíváte na koncept Mission E, je jednoduché si jej představit jen se dvěma dveřmi.

A co naopak menší a levnější elektrické auto, nezvažujete něco takového?

Často diskutujeme a přemýšlíme o budoucím rozšíření naší modelové nabídky. Malé a levné auto však do těchto úvah nepatří.

Je pravda, že se zbavíte naftových motorů ve svých modelech?

Pravdou je, že v tuto chvíli nenabízíme žádné naftové auto. Ale v budoucnu diesely opět nabídneme.

Vyrábíte plug-in hybridy, chystáte se na příchod elektromobilů. Co vodík, jako palivo budoucnosti?

Porsche se v tuto chvíli soustředí na bateriemi poháněná elektrická auta. V rámci koncernu Volkswagen pracuje na vodíkovém pohonu několik lidí, v Porsche jsme se však rozhodli, že baterie jsou technologií, kterou se zabýváme.