Velké střídání v Mladé Boleslavi: Šéf Škody Bernhard Maier má ve funkci skončit

Po pěti letech ve vedení české automobilky Škoda končí její šéf, šedesátiletý, Bernhard Maier, o jeho dalším osudu a nástupci zatím nejsou bližší informace.

Maierovi má brzy vypršet smlouva a vedení koncernu chce této chvíle využít k tomu, aby šéfa české automobilky nahradilo. Informaci přinesl německý Handelsblatt a aktuálně.cz ji potvrdil i zdroj přímo z automobilky. Tiskové oddělení celou situaci v současné chvíli odmítá komentovat.

O dalším osudu Bernharda Maiera se zatím podle Handelsblattu nic neví. Není jasné, jestli zůstane v koncernu VW, kde pracoval posledních devatenáct let. Před tím, než před pěti lety převzal vedení Škodovky, byl zodpovědný za prodej u Porche.

Podle dřívějších informací se Maier měl přesunout právě zpátky do Stuttgartu a současný šéf Porsche Oliver Blume měl stanout v čele značky VW. K tomu ale nakonec nedošlo, protože šéfem VW se stal Ralf Brandstätter.

Podle Handelsblattu Maier doplatil na své přílišné sebevědomí, Škoda měla svými vozy až příliš zatápět klíčové značce VW, svými maržemi překonávala i prémiové Audi, rostl ji i obrat. Pro představitele VW měla být trnem v oku.

Maier byl podle informací německých médií oblíbencem rodin Piëchů a Porsche, které jsou hlavními hybateli dění v koncernu. Mluvilo se prý dokonce o tom, že by se mohl stát šéfem celého koncernu. To mu ale mezi top managementem mnoho přátel neudělalo.

Stejně jako se neví, co bude dál s Bernhardem Maierem, není ani jasné, kdo se stane novým šéfem Škody. Podle Handelsblattu by to ale měl být někdo z VW, někdo, kdo je obeznámený s děním uvnitř firmy a zná její kulturu. Kandidát zvenčí prý nepřichází v úvahu.