Nic pro sparťany. V Mladé Boleslavi staví novodobou Škodu Slavia

Škoda si letos připomíná 125 let od založení firmy. V roce 1895 se Václavové Laurin a Klement pustili do výroby jízdních kol, které od roku 1896 nesly jméno Slavia. A právě tento název dostane i nejnovější vůz postavený v režii žáků mladoboleslavského Středního odborného učiliště strojírenského Škoda Auto. Pojmenují ho Škoda Slavia.

Novinka nevzniká s ohledem na sériovou výrobu, však se také jedná o model Scala v otevřené karosářské variantě spider. Žákovský vůz má být ale ukázkou schopnosti mladoboleslavské omladiny, která si naopak vyzkouší, jaké je to navrhnout a sestavit vlastní auto.

Význam auta potvrzují i vzpomínky jednoho z účastníků projektu z dřívějších let. "Celý projekt byl velká zábava, kdy jsme mimo běžného sezení v lavici tvořili i něco smysluplného. Nadmíru zajímavé byly debaty o designu s šéfdesignérem a jeho lidmi, konzultace konstrukčních úprav na karoserii s lidmi z oddělení technického vývoje nebo debaty o zásobování díly s lidmi z výroby. Náročné byly diskuse a dohadování se nad finálním rozhodnutím v jednotlivých aspektech během celé stavby vozu. Ať už to byla barva, úpravy vozu nebo i název. To je ale přesně to, co si člověk z projektu odnese do života," vzpomíná Jakub Sedlář, který v roce 2014 pracoval na projektu kabrioletu Škoda Citijet, otevřené verzi modelu Citigo. Od té doby vzniklo šest dalších podobně originálních modelů, Slavia bude sedmá.

"Její historický název se skvěle hodí k myšlence studentů podniknout s moderně střiženým modelem Scala cestu do minulosti, do časů, kdy měly automobily otevřenou karoserii," říká mluvčí Škody Martin Preusker.

Scala bez střechy, tedy Slavia, má ale zároveň symbolizovat svobodné myšlení a nonšalantní bezstarostnost mladých. Emotivnější dojem z vozu mají navodit i další úpravy na původní karoserii Scaly. Oficiální představení auta má proběhnout za tři týdny.

Zaryté slávisty na nové unikátní škodovce potěší i to, že střední odborné učiliště Škodovky vystudoval i současný kapitán pražské Slavie, Jan Bořil.