Opravy na D1 váznou, radary však byly instalovány rychle. U Šternova nestíhají vybírat pokuty



Benešov čelí nárůstu agendy kvůli úsekovému měření rychlosti na dálnici D1 mezi Ostředkem a Šternovem. Opravovaný úsek je pod dohledem kamer od 8. května, jenom za první den překročilo povolenou rychlost zhruba 300 řidičů. Město kvůli vyřizování přestupků přijalo tři nové lidi.

"Po zkušenosti s měřením u Rosic a Vlašimi jsme si dovedli udělat představu, jaká příprava musí být učiněna tak, abychom to zvládali," tvrdí starosta Benešova Petr Hostek z ČSSD.

Mimo jiné bylo nutné nachystat nový software a naučit ho komunikovat se softwarem fungujícím na dálnici a u policie. Zároveň si město muselo zařídit přístup do evropských databází kvůli přestupkům cizinců. "Jsme schopni i identifikovat vozidla v pátrání," dodává starosta.

Podle mluvčí radnice Veroniky Kondrátové dosud nikdo z řidičů pokutu neuhradil. "Zpracovávají se zatím oznámení o podezření ze spáchání přestupku," uvedla. Provozovatel vozidla by měl pokutu zaplatit do 15 dnů, jinak věc postupuje do správního řízení.

Na bezpečnost provozu v zúžených pruzích na opravovaných úsecích D1 dohlížejí kamery již třetím rokem. Měření rychlosti bylo letos zavedeno například mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou a spuštěno má být i na dalších místech.

Podle ministerstva dopravy drtivá většina šoférů rychlost, která je na renovovaných úsecích omezena na 80 kilometrů v hodině, dodržuje. Například v úseku Psáře - Soutice, kde byly radary nasazeny loni, se přestupku dopustilo 1,2 procenta řidičů. To však vzhledem k vysoké dopravní intenzitě znamenalo více než 50 000 přestupků.

Dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou byla kvůli modernizaci rozdělena na 21 úseků. Od roku 2013 byly dokončeny opravy devíti z nich. Na dalších pěti dělníci pracují.