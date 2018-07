V Praze bylo spuštěno sdílení elektromobilů. Nová služba by mohla zlepšit rychlost pohybu po centru

před 36 minutami

V Praze byla spuštěna nová služba pro sdílení elektromobilů neboli tzv. carsharing. Jmenuje Re.volt a využívat ji můžete na území prvního, druhého a třetího pražského obvodu. Stačí k tomu věk nad 21 let, řidičské oprávnění skupiny B a registrace ve stejnojmenné aplikaci, kterou si můžete stáhnout do telefonu. Zatím to lze pouze u smartfonů s operačním systémem Android, majitelé telefonů Apple se však dočkají své aplikace již příští týden.

Služba byla sice podle plánů majitelů spuštěna dnes ráno, doopravdy ale začne fungovat až v polovině srpna, kdy do České republiky dorazí většina elektromobilů čínského výrobce Jia Yuan Electric Vehicles s názvem City Spirit. Zatím jsou k dispozici dva, celkem by jich mělo po Praze jezdit asi dvacet. MOL spustil v Budapešti službu sdílení elektromobilů. Mohla by se rozšířit i do Česka číst článek City Spirit je 2,2 dlouhý a přes šest metráků těžký dvoumístný elektromobil, který dosahuje nejvyšší rychlosti 78 km/h. Kromě dvou cestujících se vozítka nic dalšího nevejde, spíše stěží dostane do miniprostoru za sedadly nejvýše jednu nebo dvě tašky. Na jedno nabití akumulátorů ujede City Spirit až 120 km. Jestliže jejich kapacita klesne pod 35 procent, auto samo zmizí z nabídky. Vidí to však pracovníci Re.voltu, kteří pro něj dojedou, nabijí, zkontrolují a následně opět aktivují. S parkováním si klienti Re.voltu nemusí dělat starosti. Protože se jedná o elektromobil, může stát zdarma na všech možných parkovacích zónách, parkovat ho navíc s ohledem na jeho délku můžete i napříč do každé malé mezery. A jak službu využívat? Je to jednoduché. Po registraci, v níž musíte prozradit svůj e-mail, telefonní číslo a naskenovat občanský i řidičský průkaz, budete mít k dispozici mapu Prahy, na které uvidíte volné City Spirity. Kliknutím si jeden z nich zarezervujete. Když k autu následně dorazíte, pomocí aplikace v telefonu jej také odemknete. Platí se za délku užívání vozítka. Čtyři koruny stojí minuta a každá jízda se platí zvlášť přes platební bránu GoPay. Elektrovozítkem samozřejmě můžete vyrazit i kamkoliv za hranice Prahy 1,2 nebo 3, vrátit jej však musíte zpátky na území těchto tří obvodů. Do té doby vám stále bude běžet čas zápůjčky. Mladí majitelé start-upu Re.volt věří, že se služba ujme a plánují na příští rok rozšíření počtu půjčovaných automobilů na čtyřicet. Zároveň si myslí, že k uspokojení budoucí poptávky na území celé Prahy bude třeba provozovat okolo 240 elektromobilů.