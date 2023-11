V Česku se má příští rok otevřít 118 kilometrů na dálnicích, chybí ale dalších 650 km

Základní dálniční síť v Česku by měla být dokončena do deseti let. V součtu dálnic a silnic první třídy je nyní rozestavěných víc než 260 kilometrů.

Koncem letošního roku bude v Česku rozestavěných víc než 210 kilometrů dálnic, ze základní dálniční sítě chybí dobudovat zhruba 650 kilometrů. Novinářům to řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Věří, že hotovo by mohlo být do deseti let, dodal.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) uvedl, že příští rok se otevře 118 kilometrů nových dálničních úseků a spustí se výstavba 93 kilometrů dálnic. O financování výstavby chce ministr jednat s opozicí.

Mátl ocenil, že rekordní rozpočet ŘSD v letošním roce se příští rok ještě zvýší. Letos ředitelství hospodaří se 65 miliardami korun, příští rok to bude až 78 miliard, řekl. K nyní rozestavěným 181 kilometrům dálnic přibudou do konce roku další úseky na D35, D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm a D11 od Trutnova po hranice s Polskem.

Do tří až pěti let budou podle Mátla dostavěné dálnice D6, D7, D35 a D11, za problematické úseky označil D3 ve Středočeském kraji, D52 a dálniční obchvat Prahy. "Věřím, že do deseti let, jak slibujeme, bude základní dálniční síť dostavěna," řekl.

Podle tiskové zprávy ministerstva dopravy letos přibude k dálniční síti 15,4 kilometru a příští rok 118,1 kilometru. U silnic první třídy je to letos 54,8 kilometru a příští rok 29 kilometrů. V součtu dálnic a silnic první třídy je nyní rozestavěných víc než 260 kilometrů, řekl Kupka. Z dálnic se podle něj příští rok zprovozní nové úseky na Moravě na D35, více než třicetikilometrový úsek na D4 stavěný v režimu PPP ve spolupráci se soukromým investorem a dálniční obchvat Českých Budějovic na D3.

Stavět se příští rok začnou čtyři úseky dálnice D35, část pražského okruhu mezi Běchovicemi a D1 a také nové úseky na karlovarské D6 a jihočeské D3, uvedl ministr. Připravená je dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) pro spojnici Brna a Vídně a k severní části obchvatu Prahy, řekl. U silnic první třídy se příští rok podle tiskové zprávy ministerstva dopravy počítá se zahájením stavby 47 kilometrů, což jsou mimo jiné dva úseky silnice I/20 u Českých Budějovic, obchvat Náchoda, Plas, Sezemic nebo východní obchvat Bruntálu.

Kupka uvedl, že příští týden chce jednat s opozicí, aby byla jistota peněz na silniční výstavbu i v budoucnu. "Díváme se na déle než na jedno vládní období," řekl. Je podle něj potřeba najít shodu na nových nástrojích pro financování výstavby. Letos a příští rok se využívá úvěr od Evropské investiční banky (EIB), což je výhodnější než financování penězi za státní dluhopisy, chystá se větší rozsah staveb v režimu PPP, uvedl.

Skládačku finančních nástrojů podle něj můžou doplnit investice z penzijních fondů a od dalších privátních subjektů. Jednání s opozicí je potřeba kvůli shodě na dlouhodobých plánech, protože financování výstavby prohloubí zadlužení státu, řekl.

ŘSD je připravené na zimní údržbu, řekl Mátl. Na dálnicích na údržbě bude pracovat přes 800 zaměstnanců a 213 sypačů, na silnicích prvních tříd jsou nasmlouvaní dodavatelé.

"Věřím, že klimatické podmínky nebudou tak dramatické a že nám nepřipraví neočekávané události," podotkl šéf ŘSD. Kupka zdůraznil, že platby státu za údržbu se budou účtovat podle skutečně ujetých kilometrů, protože vozidla je možné sledovat systémem GPS.

Ministerstvo dopravy v tiskové zprávě uvedlo, že během zimního období se na D1 rozšíří počet míst, kde bude s výjimkou úseků se stoupacími pruhy zakázáno předjíždění nákladním vozidlům nad 3,5 tuny.

V polovině listopadu začne platit zákaz předjíždění kamionů mezi 90. a 112. kilometrem na Vysočině a také mezi 146. a 182. kilometrem, tedy od Velkého Meziříčí po Kývalku. Začátkem příštího roku na to naváže rozšíření zákazu také od Mirošovic po 90. km u Humpolce a od 112. km u Jihlavy po 141. km u Velkého Meziříčí.