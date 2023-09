Už nejen v Česku. Rakušané chystají jednodenní dálniční známku, známe její cenu

Česká republika už o ní nějakou dobu ví, v Rakousku její cenu stanovili minulý týden. Řeč je o jednodenní dálniční známce, která bude od března příštího roku podle směrnice EU v členských státech povinná. U jižních sousedů spolu s tím zdraží i desetidenní kupon, roční si svou cenu ponechá.

Jednodenní dálniční známka hýbala Českem na jaře letošního roku. Nejdříve nebylo jasné, jak to bude s její platností i cenou, ministr dopravy Martin Kupka (ODS) nakonec v květnu oznámil, že kupon bude stát 200 korun. Důvod? Evropská směrnice stanovuje i cenu kratších než ročních známek procentuálně vůči ročnímu poplatku.

Měsíční známka tak musí stát maximálně do 19 procent ročního poplatku, desetidenní do 12 procent a denní známka musí být ve výši nejvýše devíti procent ceny ročního kuponu. Proto také v Česku vzrostla cena roční známky na 2300 korun, naopak desetidenní zlevnila na 270 korun a měsíční na 430 korun.

Ačkoliv je zavedení denní viněty mandatorní, zatím se o jejich cenách tam, kde se za dálnice neplatí pomocí mýtného, případně tam, kde nejsou úseky zpoplatněné vůbec, příliš neví. Rakousko je po Česku vlastně jedinou zemí, jež částky za známky na příští rok blíže specifikovala. Nejvíce pozornosti samozřejmě budí denní kupon, ten přijde na 8,6 eura, v přepočtu asi 210 korun.

V zásadě se tak příliš od české známky neodlišuje, což není ani tolik překvapivé. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka už loni v listopadu, kdy se o cenách jednodenní známky v Česku pouze spekulovalo, Aktuálně.cz řekl, že je důležité, aby v cenách okolních států nebyly přílišné výkyvy.

Spolu s novou známkou si budou muset Rakušané zvyknout také na dražší desetidenní kupon. Ten bude nově stát 11,5 eura, v přepočtu 280 korun, což je o 1,6 eura více než letos. Naopak dvouměsíční kupon zlevní o symbolických 10 centů na 28,9 eura a cena roční známky zůstane na 96,4 eura. Schválit to ještě musí parlament, počítá se však s tím, že půjde už jen o formalitu.

Maďarsko výrazně zdražuje

Dálniční známky ve formě papírových nebo elektronických kuponů využívá v Evropské unii jen část států především (s výjimkou Rakouska) ve střední a východní Evropě. Na aktuální ceny dálničních známek v členských zemích (a Švýcarsku), kde se využívají, se můžete podívat v galerii v úvodu článku.

Hodně se o dálničních známkách v posledních měsících píše také v Maďarsku, kde by měla cena příští rok vzrůst o srpnovou inflaci. Ta dosáhla 16,4 procenta, podle webu Totalcar by tak roční kupon měl vyjít v přepočtu skoro na 3600 korun, což by znamenalo meziročně zdražení o více než pětistovku. Měsíční známka by měla přijít na 650 korun a desetidenní 402 korun. Jednodenní známka by tedy podle pravidel EU měla stát nejvýše v přepočtu asi 324 korun. Pořád se však jedná o odhady.

Vrátíme-li se ještě zpátky do Česka, spolu s jednodenní známkou a úpravou cen ostatních kuponů nastanou i další změny. Například zadarmo budou mít dálnice už jen elektromobily a vodíkové automobily, tedy modely s nulovými emisemi z výfuku. Doposud měly dálnice zadarmo i plug-in hybridy, které dosáhly na takzvanou EL značku, což se však změní. Majitelé těchto aut budou nově platit čtvrtinu ceny daného kuponu, třeba denní známka je tak vyjde na 50 korun. Modely s pohonem na CNG nebo biometan budou dále platit polovinu ceny klasického kuponu.

Už v srpnu se změn dočkal systém dálničních známek ve Švýcarsku, kde kromě papírového kuponu mohou řidiči nově kupovat i elektronickou verzi. Cena 40 franků, tedy necelou tisícovku, zůstala, stejně jako roční platnost. Protože Švýcarsko není v EU, nutnost zavést denní známky se na něj nevztahuje.