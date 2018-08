V autě jako v kostele? Škoda ukázala unikátní Karoq s ručně vyrobenými vitrážemi místo oken

Autofotka týdne. V Irsku předvedli Škodu Karoq s okny jako vitrážemi. Vypadá jako kostel na kolech.

Papež František navštívil Irsko. Škoda Auto jako hlavní partner akce s názvem Světové setkání rodin 2018 poskytla flotilu aut.

Světové setkání rodin se koná každé tři roky a letos proběhlo ve dnech 21. až 26. srpna. Škoda delegaci půjčila několik modelů od Octavie po Karoq a Superb pro zúčastněné kardinály, biskupy a VIP hosty.

Papež sám ale jezdil po Irsku postupně ve čtyřech vozech Rapid Spaceback. Ty byly speciálně upravené podle vatikánských požadavků. Měly modrou barvu Navy, speciální loketní opěrku pro papežovu paži a čirá zadní skla, aby ho kolemjdoucí lépe viděli.

Při příležitosti akce se ale irské zastoupení značky rozhodlo vyrobit i jeden speciální kousek, který byl vystavený po celou dobu akce. Šlo o Škodu Karoq s ručně vyrobenými vitrážemi místo oken. Sněhově bílé SUV s malovanými okny připomíná zmenšený kostel.

Autor vitráží údajně vytvořil scény, které měly zobrazit vývoj novodobých irských rodin za posledních čtyřicet let, jakož i tradiční irskou kulturu.

Do provozu ale kostelní Karoq nemůže, řidič by z něj neviděl na silnici. A od nehody by mu tak nepomohlo pravděpodobně ani přeříkání Otčenáše.