Úprk do Kazachstánu. Ruský výrobce motocyklů Ural tam kvůli válce přestěhuje výrobu

Za pokus o vraždu měsíční holčičky si čtyřiadvacetiletý muž z Orlové na Karvinsku definitivně odpyká 16 let vězení. Rozsudek ostravského krajského soudu, proti kterému se mladík odvolal, v úterý potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Muž podle rozsudku plačícího novorozence po neúspěšné snaze jej utišit odhodil na gauč a dal mu facku. Dítě začalo krvácet do mozku a má doživotní následky. Muž se k jednání přiznal, popřel však, že by chtěl dítě usmrtit. Podle soudu si však musel být vědom toho, že mu takovým jednáním může fatálně ublížit.

Tragická událost se odehrála v polovině dubna 2020 v obývacím pokoji bytu v Orlové. Muž dceru své přítelkyně fyzicky napadl poté, co ji držel na rukou a delší dobu se ji snažil uklidnit. "Rozezlen z této situace ji odhodil na sedací soupravu a uštědřil jí facku do levé tváře," stojí v rozsudku. Muž si musel být vědom následků svého chování, a to i s ohledem na křehkou tělesnou konstrukci novorozence včetně toho, že několikatýdennímu dítěti musí podepírat hlavu, což neučinil.

Dítě po útoku začalo ještě více plakat, což probudilo matku, která spala ve vedlejším pokoji. Své jednání však podle obžaloby ženě zatajil, nezavolal pomoc i přesto, že dosud zdravé dítě vykazovalo znaky nestandardního chování. Matka popsala, že dítě vyvracelo oči, nechtělo jíst, neplakalo a chovalo se divně; nakonec kontaktovala kamarádku, která přivolala záchranku. Po lékařském vyšetření se snažily ženy zjistit, co se stalo, a muž se přítelkyni po telefonu nakonec přiznal k tomu, co s dítětem udělal. Svého jednání u soudu litoval.