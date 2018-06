před 2 hodinami

Anketa o nejlepší motor roku letos slaví dvacáté narozeniny. Za tu dobu získalo prestižní ocenění 13 pohonných jednotek (některé anketu ovládly vícekrát), přičemž hned sedmkrát se z vítězství radovalo mnichovské BMW. Ani to však automobilce s modrobílou vrtulí nepomohlo k titulu Best of the Best, tedy nejlepší z nejlepších. Tím mezinárodní porota složená z automobilových novinářů obdařila jinou jednotku. Ta přitom příliš nekonvenuje moderním trendům elektrifikace a snižování spotřeby. Do galerie se podívejte na všechny vítěze ankety i motor, který je ten vůbec nejlepší.