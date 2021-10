Testy zimních gum pro Octavii a spol.: K nejlepším na sněhu a ledu patří barumky

Severní a Jižní Korea obnovily horkou linku. S odkazem na sdělení Soulu o tom informuje agentura AP. KLDR prostřednictvím své státní agentury KCNA obnovení společného komunikačního kanálu krátce předtím avizovala. Zároveň vyzvala Soul, aby se zasadil o zlepšení napjatých vzájemných vztahů. Komunikaci se svým jižním sousedem Severní Korea přerušila po pouhých několika týdnech letos v srpnu.

Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení uvedlo, že činitelé z obou zemí si vyměnili vzkazy skrze přeshraniční komunikační kanál dnes ráno. Obnovení komunikace přichází tři dny poté, co KLDR oznámila, že otestovala novou protiletadlovou střelu. Šlo přitom o čtvrtý podobný test za několik týdnů.

Komunikaci s Jižní Koreou KLDR přerušila po zhruba dvou týdnech začátkem srpna. Stalo se to jen několik hodin poté, co Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce, řekla, že Soul by měl zaplatit za společné vojenské cvičení se Spojenými státy.