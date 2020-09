Moravou v obytném Volkswagenu California. Malý sporák stačí, rezerva je ale nutnost

Obytný Volkswagen California má aktuálně tři stupně výbavy. Pokud netoužíte nutně po vestavěné kuchyňce, základní verze Beach se spokojí s výklopným malým vařičem. Vyrazili jsme na výlet jižní Moravou a vedle dobrodružství, které výlet s obytným autem už z podstaty nabízí, jsme si užili ještě více adrenalinu - stačí píchnout kolo u auta bez rezervy.

Smaragdová metalíza - na jakém autě jste ji naposledy viděli? Obytný Volkswagen si takové výstřelky může dovolit. Nápisy "Bulli" na bocích odkazují na historii rodu a číslice 70 na fakt, že Transporter letos slaví 70 let od svého vzniku.

To málo stačí, aby budil pozornost. Cestování "campervanem" se v posledních letech stává oblíbenějším i u nás v Česku, a tak už spousta lidí od pohledu pozná, že se vezete v malém, avšak k dokonalosti dotaženém obytňáku.

Vyrazili jsme s ním na jižní Moravu. Úhledné vinohrady, vzedmuté vrchy Pálavy, Dyje, která se krajinou vlní jako vykrmená anakonda pralesem. California se řídí skoro stejně jako větší osobní auto, nejsilnější verze dvoulitrového dieselu v nabídce (146 kW, 7st. dvouspojková převodovka a pohon všech kol) má dost síly, je slušně odhlučněná a v kombinaci s automatem funguje naprosto bezproblémově. Cesta po dálnici i okreskách pohodově ubíhá.

V tom se neliší od jízdně povedeného Multivanu, z něhož technicky vychází. Kouzlo Californie se v plném světle ukáže samozřejmě ve chvíli, když dojde na kempování. Jako byste si vezli svůj zmenšený obývák s sebou.

Hned první noc, zhruba dvacet kilometrů pod Znojmem, na kempování došlo dokonce dřív, než bylo v plánu. Ostré kamínky na cestě nedaleko břehu Dyje způsobily sice drobný, ale důkladný defekt na přední pneumatice.

Fantazii při konfiguraci výbav Californie se meze nekladou a můžete mít skutečně skoro cokoli, co se na dobrodružných cestách může hodit, ale pokud se necháte zlákat stylovými 18" disky, přicházíte o tolik potřebnou věc - rezervu. Tak velká se totiž do výdutě v podvozku u zadních kol nevejde, maximum jsou 17" ráfky.

A to je velká škoda. Na původní díru byla dodávaná lepicí sada krátká a nezaplnil ji ani knot, kterým se ji snažili zacelit v nedalekém pneuservisu. Vzduch nadále unikal až do té doby, kdy jsme s knotem opět použili lepicí sadu. Cesta tak měla ještě dobrodružnější povahu, než bylo v plánu. Resumé je ale jasné - bez rezervního kola si Californii nepořizujte.

Život v autě

Testovaná California Beach měla pět sedadel, ručně výklopný stan na střeše a místo vybavenější kuchyňky "jen" výklopný vařič. V minulosti jsme už testovali modely s venkovní sprchou, kuchyňkou s dřezem a skříňkami a dalšími položkami, ale víte co? Tato spartánštější verze je ve skutečnosti skvělá.

Vařič s malou plochou na odkládání neubírá v kabině prostor, naopak je tu víc místa na spodní lůžko. Panel se elegantně zasouvá do boku auta. Uvařit si na vařiči kafe jde i tak a ugrilovat večeři je stejně nejlepší venku. Za předpokladu, že neleje jako z konve. A i kdyby ano, pod markýzu se dá docela dobře schovat.

California pochopitelně není plnohodnotný rodinný karavan pro čtyřčlennou rodinu a nelze jí něco takového ani vyčítat. Prostorově vyhoví spíše dvěma lidem, kteří nemají v plánu jen dojet na jedno místo a tam strávit 14 dní, ale spíš cestovat autem křížem krážem. Někde přespat jen jednu noc a jinde strávit víc dnů podle nálady, a proto jim nevadí se v některých ohledech trochu uskrovnit.

Potěší, jak jsou detaily v kabině dotažené do detailu. Přední sedadla lze otočit o 180 stupňů, ve výplni dveří je schovaná deska stolu. Dá se ukotvit do auta nebo postavit ven. V zadním víku jsou elegantně ukryté dvě skládací židle. Výklopný stan na střeše se vysune bez potíží, naučit se ho stejně rychle složit vyžaduje trochu tréninku, pak už to jde snadno. A díky výklopnému lůžku je uvnitř dost místa na to, abyste se v autě postavili.

Pod sedadly jsou dostatečně prostorné boxy na drobnosti, stejně jako velké kapsy ve dveřích auta. Jestli něco California skutečně prověří, je to organizovanost každého člena posádky - když se věci vždy nedají na své místo, budete je tu zoufale hledat. A také to chce o balení na cesty přemýšlet, i když je kufr slušně velký, čím víc krámů s sebou vezete, tím těžší je v nich mít pořádek. Nakonec se ukáže, že na cestách se hodí jen to nejnutnější.

Volkswagen California Beach 2.0 TDI/146 kW 4MOT Motor: řad. 4válec, 1968 cm3, turbodiesel

Výkon: 146 kW/199 koní při 3800-4000 ot./min.

Toč. moment: 450 Nm při 1400-2400 ot./min.

Převodovka: 7st. dvouspojková DSG

Zrychlení 0-100 km/h: 11,3 s

Nejvyšší rychlost: 198 km/h

Cena od: 1 539 991 Kč

V autě i této spíše subtilnější velikosti se ale skutečně dá vydržet daleko víc než jen víkend. Dovybavit ho můžete čímkoli, co se vám zamane, třeba i nezávislým topením, aby se dalo vyrážet do divočiny i na podzim. Druhá baterie napájí elektřinou osvětlení v kabině a můžete mít po celou dobu zapnutou ledničku - jen pozor, mohla by být přece jen výkonnější a také produkuje dost odpadního tepla.

V rámci modernizace má California jeden velmi cenný detail - pomocí gyroskopu se dá zaparkovat v ideální poloze, aby se posádce dobře spalo v rovině. Pár kliky na displeji se nastaví kempinkové osvětlení nebo zmíněné topení a máte přehled o aktuální kapacitě baterky. Šikovné.

Horní lůžko s dřevěným roštem a matrací je příjemně pohodlné i prostorné - má dva metry na délku a 1,2 metru na šířku, spodní díky absenci kuchyňky je široké 1,4 metru, a tak se tu pohodlně vyspí dva.

California je zkrátka campervan dotažený do samého detailu, o takovém pohodlí se dobrodruhům, kteří po válce začali s VW "bus" cestovat do divočiny, ani nesnilo. Volkswagen to ví, a proto je cena nastavená tak vysoko. Model Beach vyjde minimálně na 1,5 milionu (nyní v akci za necelý 1,2 milionu, avšak se slabým dieselem), a pokud bychom uvažovali jen optikou peněz, nedává smysl. Na druhou stranu dlouho si drží cenu a až na Mercedes-Benz třídy V Marco Polo nebo Ford Transit Custom Nugget v podstatě nemá konkurenci.

Jestli jste ale tím člověkem, který neřeší finance a zážitky pro něj mají nevyčíslitelnou hodnotu, je to auto právě pro vás. Jen připomínám drobnou radu - rezerva je víc než styl.