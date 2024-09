Druhé takové auto nenajdete. Dacia Jogger s hybridním pohonem je zajímavý unikát

Na český trh sice přišel až se zpožděním, ve skutečnosti byl ale Jogger vůbec první hybridní Dacií. Vyplatilo se čekání? Minimálně početným rodinám rozhodně. Sedm míst k sezení totiž v kombinaci s hybridním pohonem mnoho soupeřů nenabízí, a když už, tak za výrazně vyšší cenu. Když navíc chcete, umí být Jogger až překvapivě úsporný.

V krátkém časovém sledu je to podruhé, co do redakční garáže zavítala hybridní Dacia. Předchozí zkušenost s Dusterem rozhodně dávala naděje, že by i Jogger s tímto typem pohonu mohl být trefou do černého. Technicky se totiž od sebe auta prakticky neliší. Rumuni sáhli do skladu Renaultu a vytáhli si z něj zážehovou šestnáctistovku v kombinaci s elektromotorem, startér-generátorem v převodovce a velkou 1,2kWh baterkou.

Celkem dává pohonné ústrojí 104 kW, zvláštností je jeho automatická převodovka. Ta má totiž čtyři stupně pro spalovací a dva stupně pro elektrický motor. Hybridní Jogger se prakticky vždy rozjíždí na elektřinu, takže hned od startu je zátah pěkně plynulý. A protože silnější motor se do rumunského kombi nemontuje, je s ním auto možná až překvapivě hbité.

Papírově by měla testovaná sedmimístná verze zrychlovat na 100 km/h za deset vteřin a pokračovat ke 167 km/h. Pocitově příjemné je ale především pružné zrychlení třeba na dálnici, které ani ne 1,5tunovému Joggeru nedělá větší potíže. Ve vyšších rychlostech je spíše limitem vyšší hlučnost od kol a podvozku.

I benzinový motor si někdy dokáže slušně zařvat. Automatická převodovka jej v několik případech (a zdaleka nejen) na dálnici vytáčela do zbytečně vysokých otáček, které vyhnaly spotřebu i hlučnost do míst, kde je jako řidič rozhodně vidět nechcete. Duster byl v naladění hybridního pohonu kultivovanější. Možná i proto, že byl jako hybrid vyvíjený už od začátku.

Parádní disciplínou hybridního Joggeru je nicméně spotřeba, minimálně ve městě a na okreskách. Díky na nedobíjecí hybridy nezvykle velké baterii umí kombi často jezdit jen na elektřinu i v rychlostech na maximu městských limitů. I proto není problém, aby při popojíždění po Praze začínala hodnota spotřeby čtyřkou, občas i trojkou.

V rámci testu jsme simulovali jízdu do menšího města zhruba 40 minut od Prahy. Jelo se výhradně po okreskách, případně přes města a vesnice na horní hranici rychlostních limitů. Palubní počítač pak na konci trasy ukázal průměr 3,7 l/100 km. Na dálnici už to tak slavné není, spotřeba tam leze výrazně přes šest litrů, takže v konečném součtu si po týdnu ježdění auto řeklo v průměru o 5,9 l/100 km.

Je to zhruba o litr více, než říkají údaje automobilky, na velikost auta je to ale pořád slušná hodnota. Sluší se však doplnit, že jsme nejeli v plném obsazení, pak by byly jak spotřeba, tak dynamika pravděpodobně na horší úrovni.

Vyjma pohonu a faktu, že jde o jediný Jogger s automatickou převodovkou, se ale hybridní provedení chová úplně stejně jako standardní benzinová, případně plynová verze. O vyšší hlučnosti od kol a podvozku již byla řeč, na druhou stranu je podvozek naladěný komfortně, ale není přehnaně měkký. Výborně filtruje většinu nerovností, rozhodí ho až větší série výmolů.

Příjemná je vyšší světlá výška na úrovni 20 cm, nemusíte se tak bát polních cest či vyšších zpomalovacích prahů ve městě. Součástí nejvyšší výbavy Extreme pak je i systém usměrňující prokluz kol poháněné přední nápravy. Jízdní vlastnosti v terénu to ale kdovíjak nezlepší, stejně jako doplňky karoserie v podobě plastového obložení spodní části a detailů v měděné barvě v kombinaci se šedou metalízou.

S instalací elektromotoru a baterie se nezměnil ani vnitřní prostor. Před koleny cestujících ve druhé řadě je pro dospělého tak nadále místo spíše průměrné, plastové výklopné stolky jej ještě omezují. Sedí se také trochu výše. Naopak hodně místa je ve třetí řadě sedadel, kterou je možné z auta zcela vyjmout. Každá sedačka váží asi osm kilo a nejde o nic složitého. Významně to pak zvětší zavazadlový prostor, který po sklopení a překlopení druhé řady přesahuj 1800 litrů. To už skrývá slušný stěhovací potenciál.

Palubní deska je ergonomicky prakticky bez výhrad, automatická klimatizace má velké kruhové ovladače a osmipalcovou dotykovou obrazovku je vlastně možné úplně vypnout. Tím spíš, že mobil s navigací můžete klidně umístit do praktického držáku. Multimediální systém totiž na rozdíl od Dusteru trochu bojuje s grafikou i odezvou, couvací kamera má u obou aut podobné méně kvalitní rozlišení. Naopak povedené jsou digitální budíky.

Použité plasty odpovídají cenové kategorii, nepůsobí ale vyloženě lacině. Dacia se je navíc sem tam snaží rozbít měkčeným povrchem, ve dveřích je pak lišta v klavírním laku s měděnými detaily. Sedadla výbavy Extreme jsou potažená kombinací látky a materiálu MicroCloud, který však má velmi diskutabilní prodyšnost i příjemnost na dotyk. Určitě jsme zastánci klasického látkového čalounění.

Silným argumentem pro koupi hybridního Joggeru bude vedle městské a příměstské spotřeby jistě jeho cena. Nejlevnější pětimístný model v prostřední výbavě Expression vychází na 569 tisíc korun. Testovaná nejvyšší výbava Extreme stojí bez tisícovky 600 tisíc s pěti a 624 500 korun se sedmi sedadly. Jiné sedmimístné hybridní auto podobné velikosti a v této cenové hladině budete na trhu hledat skutečně těžko.

Dacia Jogger Hybrid 140 Extreme 7 míst Motor: Zážehový čtyřválec 1598 cm3 + elektromotor, pohon předních kol

Převodovka: Automatická multimódová

Kombinovaný výkon: 104 kW / 140 k

Točivý moment: 148 + 205 Nm

Nejvyšší rychlost: 167 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 10,0 s

Kombinovaná spotřeba: 4,7 - 4,8 l/100 km

Rozměry (d / š / v): 4547 / 1848 / 1674 mm

Rozvor náprav: 2897 mm

Objem zavazadlového prostoru: 160 / 708 / 1819 l

Cena: od 624 500 Kč

Nakonec skončíte patrně u čínského Dongfengu, který za 949 tisíc korun prodává hybridní MPV U-Tour. Má to však několik ale - s délkou 4,85 metru je Číňan podstatně delší, byť 2,9metrový rozvor se od Joggeru tolik neliší. Jedná se o plnohodnotné MPV, navíc s lepší výbavou a uspořádáním sezení 2+2+3 namísto 2+3+2 v Dacii. Obě auta zkrátka cílí na trochu jinou klientelu. Na výběr je i několik SUV, která jsou ale výrazně dražší a většinou i větší, zmínit se dá i plug-in hybridní verze VW Caddy a Fordu Tourneo Connect.

Lze se očekávat, že si hybridní Jogger své zákazníky i díky své unikátnosti najde, jakkoliv většina bude i nadále volit plynovou, případně benzinovou verzi. Mimo jiné i kvůli nižší ceně, rozdíl ve srovnatelné výbavě je vždy více než 110 tisíc korun.

