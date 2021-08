Zatím jen z Číny a jediná verze. Tesla Model Y je v Česku, prozkoumali jsme ji

Má to být nejpopulárnější Tesla, v prodejích by mohla překonat S, X a 3 dohromady. Prvních pár kusů Modelu Y dorazilo do Prahy, ony i všechna do konce roku objednaná auta přijedou z Číny, než se u Berlína začnou vyrábět v nové továrně. Prozkoumali jsme auto naživo.

Čtvrtá do party. Do Česka dorazila nová Tesla, Model Y, který se má stát nejprodávanějším modelem značky a podle dřívějších prohlášení zakladatele Tesly Elona Muska by Ypsilon mohl být úspěšnější než S, X a 3 dohromady. On-line prodej se spustil v červenci (cenové srovnání s konkurencí čtěte tady), o víkendu se na showroomu v pražských Čestlicích, kam se české zastoupení přestěhovalo spolu se servisem před dvěma měsíci, konalo oficiální představení pro majitele Tesel, potenciální zákazníky a vybrané novináře. "Necitujte mě, moje jméno není podstatné, rozhovory dává jen Elon," odpovídá na všetečné otázky jeden ze zaměstnanců čestlického dealerství. Kolik předobjednávek už Tesla v Česku zaregistrovala, nechce sdělit, údajně je to ale nad očekávání úspěšné číslo. Související Zbraň hromadného předjíždění. Audi e-tron GT RS je elektromobil takřka bez kompromisů 33 fotografií V prostorách strohého dealerství aktuálně stojí čtyři auta. Bílé, modré, šedé a červené. Už chybí jen černé, aby spartánská nabídka laků pro Model Y byla zastoupená kompletně. Všechny vyjma bílé jsou za příplatek. To je ostatně pro Teslu příznačné, příplatků není mnoho. Má to ale i své výhody. Je jen malé riziko, že vámi vybraná konfigurace by se v již vyrobených autech na sklad nenašla. I proto je prý dodací lhůta pro dodání auta jen měsíc. Vozy pro Evropu, a tedy i pro Česko, mají přitom čínský pas, montují se v šanghajské fabrice. Velká dodávka vozů do Evropy je nyní buď na lodích putujících z Číny, anebo už v nizozemském přístavu. V listopadu by se údajně měla rozběhnout výroba v nové továrně Tesly nedaleko Berlína, takže evropskou poptávku pak bude pokrývat produkce z Německa. Jestli se auta z Německa od těch z Číny budou lišit, zatím není známo. Související Úder na solár Enyaqu? Hyundai Ioniq 5 zaujme designem i technikou ve stylu Porsche 43 fotografií Objednat jde aktuálně jen jedinou verzi, a to čtyřkolku Long Range za cenu 1 724 490 korun. Dražší verze Performance, která bude dostupná až začátkem příštího roku, je přesně o sto tisíc dražší. Připlácí se ale povinně ještě 25 tisíc za dodání vozu a potřebnou dokumentaci. Verze Long Range má výkon zhruba 340 kW a využitelnou kapacitu akumulátoru 75 kWh. Tesla oficiální údaje o výkonu neuvádí, zveřejňuje však zrychlení (z 0 na 100 km/h za pět vteřin) a maximální rychlost (217 km/h), dojezd je teoretických 507 km. U 250kilowattové rychlonabíječky by auto mělo být schopné prodloužit za pět minut dojezd o 100 km, případně zvýšit dojezd ze 45 km na 360 km za 25 minut. Spotřebu Tesla uvádí 16,9 kW/100 km. Výkonnější varianta Performance se má k evropským zákazníkům dostat až začátkem příštího roku, tedy zřejmě už z německé továrny. Ač Model Y stojí na platformě Modelu 3, více se podobá "iksku". Jde o přifouknutý crossover nebo středně velké SUV, chcete-li, jen má konvenční zadní dveře a sice zapuštěné, ale mechanické kliky dveří. Související Dojede vodík opravdu dál než lithium? První český duel Toyoty Mirai a Škody Enyaq 24 fotografií Uvnitř je spoustu místa vpředu i vzadu, zadní kufr je obrovský, pod přední kapotu se dají uklidit nabíjecí kabely. Světlý interiér vozu sluší víc a zmíněný zaměstnanec Tesly, jenž nechtěl být jmenován, tvrdí, že bílá "umělá kůže" se dobře čistí, i když v autě jezdí děti. Palubní desce dominuje obří displej, skrze který se v autě ovládá úplně vše včetně otevírání kapoty. Vše na pohled působí o dost kvalitněji, než se v souvislosti s Teslou v minulosti tradovalo, ať už jde o materiály, nebo zpracování. Nyní si v prostorách autosalonu mohou vozy prohlédnout všichni zájemci, za měsíc se na stránkách českého zastoupení Tesly otevře rezervační formulář na testovací jízdy.