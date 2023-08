Svatokrádež jak se patří. Staré Porsche předělané na baterky míří na soutěž krásy

Philip Wagenheim a Bobby Singh dokázali spojit tři věci, o nichž mnoho padesátníků jen sní. Zamilovali se do starého železa, koníček se jim stal prací a tu dokážou prodat i ve světě, který úspěchy minulosti přestává chápat. Porsche ovšem není jen tak nějaké staré železo, a tak i když k restaurování veteránů přidali bateriový pohon, budou moci přestavbu předvést na přehlídce v Pebble Beach.

Titulek nepřehání. Firma, kterou Phil a Bobby před deseti lety založili, se opravdu jmenuje Sacrilege Motors, automobilová svatokrádež. Vášeň pro klasická Porsche je ale svedla dohromady mnohem dříve.

Finančník Wagenheim koncem devadesátých let hledal někoho, kdo by se dobře postaral o jeho kupé 993 Turbo. Zasvěcení vědí, že tento typ představuje vrchol vzduchem chlazené éry. Auto spojující to nejlepší ze staré i nové doby začalo veteránsky stoupat v ceně, ještě když se vyrábělo.

Těžko mohl narazit na schopnějšího všeuměla než na Bobbyho Singha. Ten měl v té době za sebou třeba práci na renovaci historického Boeingu 747 pro aerolinky Pan Am.

Vracet mládí starým autům je krásná práce a Porsche je navíc značka, která nikdy neztratí klientelu. Pokud ovšem žijete v Americe, potřebujete trochu reklamy.

Tak vznikla firma Sacrilege Motors. Přestavbami na elektrický pohon dává najevo, že nehledí jen do minulosti. Konec konců elektrifikací roadsterů od Lotusu kdysi začala i Tesla.

Nejnovější počin je kupé řady 964 Turbo Look z osmdesátých let. Poslední model s úplně nizoučkou přídí a zcela vystupujícími světlomety. A zároveň první s výhružně vytaženými zadními blatníky. Svalovec s romantickou tváří.

Místo ležatého šestiválce zaujal motor z Tesly o výkonu 370 kilowattů, který bezelstně vypadajícího veterána vystřelí na stovku za čtyři a půl vteřiny.

V přední i zadní části podlahy jsou instalované baterie s kapacitou 64 kilowatthodin. S nimi Porsche ujede 320 kilometrů. Elektřina pohání i posilovač řízení, brzd a kompresor klimatizace.

Bobbyho tým si dal velmi záležet, aby i po této transplantaci kupátku zůstal historicky věrný vzhled. Moderní diodová optika je zabudována do klasicky tvarovaných světlometů, k volbě jízdy dopředu a dozadu slouží řadicí páka s hliníkovou hlavicí.

Maximální cit pro detail potvrzuje pětice ručičkových ukazatelů. I když ukazují napětí baterií a kilowatty odebíraného výkonu, mají originální stupnice i písmo. Rychlost nabíjení baterie ukazuje zcela nenápadná řada barevných diod schovaná v rychloměru.

Kalifornská soutěž v Pebble Beach je vrcholnou akcí svého druhu, veteránské Vánoce. Sjíždí se na ní patnáct tisíc diváků a k vidění bývají nejvzácnější vozy světa.

Přísná porota nepustí na molo nic bez rodokmenu a patřičné péče nebo patiny. Svatokrádežné Porsche 964 se tak o víkendu ocitne v nejlepší společnosti.