Superb by se mohl vyrábět na Slovensku. V bratislavské továrně by skončila miniauta

Nová továrna koncernu Volkswagen, kde by se podle předchozích informací měl vyrábět Volkswagen Passat spolu se Škodou Superb, by se namísto v Turecku mohla přesunout do sousedního Slovenska. Spekulují o tom zahraniční média.

Informace přináší servery Automotive News Europe s odkazem na německý Automobilwoche. Podle jejich zdrojů se tento týden koná zasedání dozorčí rady VW, kde se má o plánech výstavby nové továrny opět debatovat.

Koncern projekt továrny momentálně zastavil kvůli mezinárodní kritice Turecka za vojenskou operaci na území Sýrie. Zároveň však musí urgentně vyřešit, kde by tedy nový závod mohl vzniknout. Čas se krátí, měl by být totiž zprovozněn už v roce 2022, kdy se továrna v Emdenu, kde aktuálně VW Passat vzniká, kompletně transformuje na výrobu elektromobilů. Nová továrna by měla vyrábět až 300 tisíc aut různých koncernových značek.

Plán počítal s výstavbou závodu zhruba 40 km severovýchodně od Izmiru poblíž města Manisu. Vzhledem k turecké operaci na území Sýrie se ale Turecko zdá být problematickým partnerem ke spolupráci.

Jedním z hlavních oponentů výstavby továrny v Turecku je předseda zemské vlády Dolního Saska Stephan Weil, který je také jedním z členů dozorčí rady VW.

Podle zmíněných zdrojů se proto uvažuje, že by se využila současná továrna koncernu Volkswagen sídlící na Slovensku v Bratislavě. V halách se vyrábí jak velká SUV - Audi Q7 nebo VW Touareg, tak i minivozy VW Up, Seat Mii a Škoda Citigo, nově pouze v elektrické variantě. Dozorčí rada se chce zamyslet nad tím, zda by nešlo kapacitu závodu využít efektivněji. Poptávka po minivozech soustavně klesá, malá auta by tedy mohl zřejmě VW Passat se Škodou Superb nahradit.

Ve hře jsou ale i státy, které byly dříve v užším výběru výstavby nové továrny, mezi které patří Bulharsko, Srbsko a Rumunsko.