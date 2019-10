Aut na českých silnicích přibývá. Do konce roku zřejmě překročí hranici šesti milionů

Aut v Česku je čím dál víc. Od ledna do září přibylo dalších 150 tisíc, tímto tempem jich bude do konce roku více než šest milionů.

Počet osobních aut na českých silnicích se od začátku roku do konce září zvýšil o 152 557 na 5,955 milionu vozů. Jejich průměrné stáří je 14,87 roku. Do konce roku by mohl počet aut překročit hranici šesti milionů. Vyplývá to z aktuálních údajů Svazu dovozců automobilů.

Za leden až září 2019 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 327 093 osobních aut v průměrném věku 4,5 roku. Z toho bylo 191 110 nových a 135 983 ojetých z dovozu, jejichž průměrné stáří bylo 10,3 roku.

Za stejné období bylo z registru vyřazeno 147 568 osobních automobilů, přičemž jejich průměrné stáří bylo zhruba 16,7 roku. Z toho bylo 28 224 aut vyvezeno do zahraničí.

Nejvíce zastoupenou značkou je domácí Škoda s 1,99 milionu aut, následuje Volkswagen s 574 389 vozy a třetí je Ford se 423 344 vozidly v registru. Následují Renault, Peugeot, Opel, Hyundai, Citroën, Fiat, BMW a Toyota.

Celkem je v registru vozidel 260 značek osobních automobilů. "Jako zajímavost možno uvést, že v registru stále figuruje 56 206 osobních automobilů Lada, 21 467 trabantů, 12 948 wartburgů a 12 122 moskvičů. V Česku je zároveň registrovaných 958 vozidel značky Ferrari, 772 Maserati, 548 vozů Bentley nebo 225 automobilů Lamborghini," uvedl nezávislý analytik Antonín Šípek.

Na osobní automobily starší než 15 let připadá v tuzemsku 45,2 procenta vozového parku a na vozidla mladší pěti let pouze 18 procent. Zřejmě nejstarší značkou je Praga s průměrem 85 let a Aero s 82 roky.