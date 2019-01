Do Česka se znovu vrací automobilka SsangYong. Láká na SUV a plánuje elektromobil

SsangYong se vrací na český trh. Nejstarší jihokorejskou automobilku bude nově zastupovat maďarská firma Wallis Automotive Europe, která od roku 2012 dováží SsangYongy i do Maďarska nebo Rumunska. Už za tři roky by značka v Česku ráda prodávala 500 aut ročně. Prostředkem k tomu je modelová paleta složená zatím výhradně z SUV. Ještě letos však přibude velký pick-up a v blízké budoucnosti i elektromobil.

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že SsangYong je na českém trhu nováčkem, není tomu tak. Nejstarší jihokorejská automobilka, která vznikla v roce 1954, ale své stávající jméno (znamenající v překladu dvojitý drak) dostala až v roce 1988, to v České republice zkoušela již třikrát. Nejprve v 90. letech, pak v roce 2004 a naposledy v roce 2011.

Je to dáno řadou ekonomických a vlastnických problémů. Na konci 90. let SsangYong ovládlo Daewoo, kvůli nedostatku financí ale toto spojení nevydrželo. SsangYong tak začátkem nového tisíciletí putoval pod křídla čínské automobilky SAIC. I tam ale přišly ekonomické problémy. Dokonce takové, že v roce 2009 zastavila stávka korejských pracovníků celou výrobu.

Problémy se podařilo vyřešit až v roce 2011, kdy byl dotažen nákup většinového podílu v SsangYongu indickou skupinou Mahindra & Mahindra. Pod ní se automobilka stabilizovala a postupně se vrací na jednotlivé evropské trhy. Mezi nimi je i Česká republika, kam bude modely jihokorejské automobilky dovážet maďarská firma Wallis Automotive Europe. Ta SsangYong zastupuje i v Maďarsku nebo Rumunsku. Minulý týden o tom informoval server iDnes.cz.

Prvními modely budou na českém trhu tři SUV - malé Tivoli, z něj odvozená prodloužená verze XLV a velký Rexton. "Ve druhém čtvrtletí 2019 uvedeme na trh pick-up Musso, který je odvozený od modelu Rexton. Na začátku čtvrtého čtvrtletí bude následovat nová generace modelu Korando, jako reprezentant důležitého segmentu středně velkých SUV," uvádí další plány značky country manager SsangYongu pro Česko a Slovensko Petr Škutina. "Následně očekáváme první elektrické SUV," dodává.

Nejmenší model Tivoli měří bez pěti milimetrů 4,2 metru a konkurovat tak bude vozům jako Hyundai Kona, Opel Crossland X nebo Peugeot 2008. Na stejném základě, dokonce i se shodným rozvorem 2,6 metru, vyjíždí model XLV. Jeho výhodou je však karoserie prodloužená na 4,44 metru, čímž se řadí mezi kompakty. Oba modely mají v nabídce benzinový i naftový motor s pohonem předních nebo všech kol. Cena za Tivoli startuje na 349 900 korunách s benzinovým a 404 900 korunách s naftovým motorem. Srovnatelné XLV je o 25 tisíc korun dražší.

SsangYong na českém trhu SsangYong Tivoli Rozměry (d/š/v): 4195/1795/1590 mm

Rozvor: 2600 mm

Kufr: 423/1018 l

Motory: 1.6 e-XGI (94 kW), 1.6 e-XDI (85 kW)

Pohon 4×4: příplatek 33 900 Kč

Cena od: 349 900 Kč SsangYong XLV Rozměry (d/š/v): 4440/1798/1605 mm

Rozvor: 2600 mm

Kufr: 720/1294 l

Motory: 1.6 e-XGI (94 kW), 1.6 e-XDI (85 kW)

Pohon 4×4: příplatek 33 900 Kč

Cena od: 374 900 Kč SsangYong Rexton Rozměry (d/š/v): 4850/1960/1825 mm

Rozvor: 2865 mm

Kufr: 1051/1944 l (5 míst); 240/1806 l (7 míst)

Motory: 2.2 e-XDI (133 kW)

Pohon 4×4: příplatek 35 000 Kč/standard

Cena od: 714 900 Kč

Asi nejznámějším modelem SsangYongu je velké SUV Rexton, které v minulé generaci vynikalo jízdními vlastnostmi v terénu. Nejinak by tomu mělo být i u současného provedení se žebřinovým rámem a pohonem všech kol. V základu je 4,85 metru dlouhé auto zadokolkou (čtyřkolka je standardem od druhé výbavy).

K pohonu slouží naftový motor, párovaný s manuální nebo sedmistupňovou automatickou převodovkou Mercedes-Benz (německá firma se SsangYongem spolupracuje dlouhodobě). Základní cena je 714 900 korun, přičemž za příplatek 9900 korun je dostupná i konfigurace se sedmi místy k sezení. Tovární záruka na Rexton, Tivoli i XLV trvá pět let nebo 100 tisíc kilometrů.

Automobily korejské značky zatím v České republice prodává jediný dealer v Českých Budějovicích, kde je zároveň i autorizovaný servis. Další lze ale podle Petra Škutiny očekávat v horizontu měsíců. "Během tohoto roku plánujeme otevřít dalších sedm prodejních a servisních míst," doplňuje Škutina.

Jak se bude SsangYongu dařit prodejně, je otázkou. Podíváme-li se do statistik Svazu dovozců automobilů z minulých let, zjistíme, že Korejci prodávali spíše nižší desítky kusů aut ročně. V roce 2011 například 22 vozů, v letech 2012 a 2013 si našlo nového zákazníka pokaždé 16 SsangYongů a v roce 2014 už to bylo jen deset prodaných aut. Podle Petra Škutiny se cíl pro letošní rok pohybuje v jednotkách stovek vozů. "Ve střednědobém výhledu tří let má značka na českém trhu potenciál prodat 500 vozů ročně," dodává Škutina.

Výrobu všech modelů zajišťuje závod v korejském městě Pchjongtchek, kde je i sídlo automobilky SsangYong, zatímco motorárna se nachází ve městě Čchangwon. Značka dnes zaměstnává 5500 lidí a specializuje se na vozy s pohonem všech kol. Dříve vyráběla i autobusy a nákladní vozy.

