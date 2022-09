Sraz kopřivnických skvostů. Beskydami projedou Tatrovky všech velikostí i stáří

O nadcházejícím víkendu se koná sraz a především rallye strojů z Kopřivnice. Částí Moravskoslezského kraje projedou historické automobily Tatra. Letos uctí památku zesnulého "Monsieur Dakar" Karla Lopraise.

Na letošním ročníku Rallye Beskydy, který se koná už po padesáté třetí, bude opět rušno. Částí Moravskoslezského kraje projede víc než stovka historických Tater různého stáří i velikosti. "V současné době je přihlášených 132 vozidel značky Tatra včetně sedmnácti nákladních vozů. Tohle číslo zřejmě ještě povyroste. Loni se totiž účastnilo na 150 vozů Tatra," říká za Tatra Veteran Car Club Kopřivnice Leoš Kessler.

"Už nyní je přihlášených čtyřicet vozidel Tatra do roku výroby 1935. Na startu se objeví i dva exempláře Tatry 17, které jsou ještě vodou chlazené, autobus značky Tatra 43, Tatra 52 v úpravě proslulého karosáře Sodomky. Účastní se i Tatra 813 jeřáb," vypočítává přihlášené účastníky. Dle svých slov neumí vybrat Tatru, která je podle něj na startovním roštu nejzajímavější. "Každá Tatra je krásná," dodává nadšenec z klubu, který čítá zhruba padesát členů z celé České republiky.

Účastníci se začnou sjíždět už v pátek odpoledne do rekreačního střediska Retaso na Prostřední Bečvě. Rallye samotná odstartuje okolo desáté hodiny. Trasa vede z Retasa na Pustevny, do Trojanovic, Frenštátu pod Radhoštěm, Veřovic až do Kopřivnice, kde je cíl rallye.

Auta by měla dorazit okolo poledne na parkoviště společnosti Tatra Trucks, které se nachází za kolejemi u jídelny. Právě tady mohou fanoušci historických strojů auta obdivovat zblízka, vyfotit si je a třeba si popovídat s majiteli. V odpoledních hodinách pak účastníci s Tatrami zamíří zpátky na Prostřední Bečvu.

Letošní sraz uctí památku Karla Lopraise, který zemřel koncem loňského roku. "Monsieur Dakar", jak fanoušci závodníka titulovali, byl šestinásobným vítězem kategorie kamionů na Rallye Dakar. Ten bude mít na letošním ročníku pietní místo.