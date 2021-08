Které ojetiny jsou nejspolehlivější a kterým se raději vyhnout? Poradí nový žebříček

Jak pořadí vzniklo?

Žebříček spolehlivosti magazínu What Car? vzniká každoročně již několik let. A to na základě dotazníkového šetření mezi reálnými majiteli, kteří v něm popsali, jestli se svým autem zažili za poslední rok užívání nějaké trable. Pokud ano, pak případně jaké, jak dlouho muselo být auto v servisu a kolik jeho oprava stála. Objevily se tak případy, kdy auto nebylo schopné jízdy přes týden a jeho oprava stála v přepočtu několik desítek tisíc korun, ale i takové, kde se problém povedlo vyřešit ani ne za den a zadarmo. Mimochodem cena opravy a nepojízdnost se do výpočtu celkového hodnocení modelu promítly více než problém samotný, píší britští redaktoři.

Celkem se tak magazínu sešlo přes 16 tisíc odpovědí, což dalo dohromady žebříček 178 modelů od 30 značek s až pětiletým stářím. Problémy byly následně rozděleny do 15 specifických kategorií od problémů s klimatizací nebo karoserií až po poruchy motoru nebo elektrických komponentů. Která auta jsou ve svých segmentech nejlepší a která naopak nejhorší, najdete v přehledu.