Test Seatu Tarraco: Španělský Kodiaq má větší kufr než český originál

před 1 hodinou

Vypadá to, že Seat konečně našel to, co dlouhou dobu hledal: vrcholný model nabídky. Pokus s přeznačkovaným Audi A4 prodávaným mezi lety 2008 a 2013 pod jménem Seat Exeo nevyšel podle plánu. S novým Tarracem ale Španělé míří do neustále populárnějšího segmentu narostlých až sedmimístných SUV. Na úspěch by i díky použité technice měli mít zaděláno.

Z pohledu techniky největší Seat není žádnou novinkou. Využívá stejný základ jako Škoda Kodiaq nebo prodloužený Volkswagen Tiguan s přídomkem Allspace. Oproti nim je ale o něco málo (asi čtyři centimetry) delší a v porovnání s Kodiaqem nabídne dokonce 760litrový, tedy o 40 litrů větší zavazadlový prostor. Tarraco má všech verzích přední i zadní světla tvořena LED diodami. Vzadu navíc s dynamickými ("nabíhajícími") blinkry. Foto: Seat Posuvná zadní lavice umožňuje čarování s prostorem - uberete místo pro pasažéry, ale získáte ho pro zavazadla. Kvitujeme to, že i v nejkrajnější přední poloze zadních sedadel se kolena 175cm figuranta nedotýkají předních opěradel. V opačném případě je na kolena místa jako v limuzíně. Dokonce o něco více než v případě českého "medvědího" měřítka. Chybí mu snad jen typická škodovácká "simply clever" řešení, jako je škrabka ve víčku nádrže nebo odpadkové koše ve dveřích. Vyvážit by to ale mohl pohlednější design, nebo ne? Představitelé Seatu mají na rozdíly mezi koncernovými sourozenci jasný názor. "Máme vlastní a nejdynamičtější nastavení podvozku a nejlepší konektivitu," bije se do prsou Andy Sheppard z technického vývoje automobilky. V případě konektivity máme ale určité pochyby. Seat má svoji verzi klasického koncernového palubního systému, který je nasazen i ve Škodě a Volkswagenu. Nechybí mu podpora Android Auto a Apple CarPlay nebo hlasového asistenta Amazon Alexa (nefunguje v češtině). Plovoucí displej palubního systému přinesl odvážnější tvarování vizuálně odlehčené palubní desky. Foto: Seat Můžete si také připlatit za veliký osmipalcový displej (na rozdíl od Kodiaqu má opět otočné mechanické ovladače - třikrát sláva) a digitální budíky. K dispozici je i aplikace pro vzdálenou správu auta Seat Drive App, v níž uvidíte, kolik máte paliva v nádrži nebo kdy musíte na další servisní prohlídku. To je určitě široká nabídka, která vyhoví téměř každému, ale celkově vzato to nepředstavuje nic moc navíc, co by nenabízeli ostatní konkurenti a Tiguan s Kodiaqem speciálně. Navíc je u Seatu pár drobností, které nám vadí - některá zobrazení digitálních budíků jsou nepřehledná a na displeji navigace se nezobrazuje aktuální čas. A co slibovaný podvozek? Tarraco není jízdně zase tak odlišné od Tiguanu nebo Kodiaqu, což ale vůbec neznamená, že by bylo špatné. Drobné změny přispěly k tomu, že budete za volantem v porovnání s VW a Škodou ještě méně litovat toho, že jste si místo kombíku koupili velké SUV. Terénu se Tarraco nebojí. Má světlou výšku 201 mm (tedy asi o centimetr více než Kodiaq) a speciální ochranu posádky při převrácení. Foto: Seat Adaptivní tlumiče (+20 900 Kč) nepovolují výrazné náklony v zatáčkách a poradí si velice dobře i s obřími, dvacetipalcovými koly. Pro finální verdikt však bude nutné počkat na to, jak se bude podvozek chovat na rozbité české okresce, a ne na hladkém asfaltu v okolí Barcelony. V top verzi Xcellence máte navíc standardně k dispozici progresivní řízení. To má proměnný převod, který se plynule mění s natočením volantu. V praxi to znamená, že na dálnici auto nereaguje na povely volantem hekticky, řidič tedy nešněruje vlastní jízdní pruh, a naopak: ani v serpentinách nemusíte z věnce prakticky sundat ruce a přehmatávat. Funguje to na jedničku. K dynamické dokonalosti Tarracu zatím chybí motory. Na výběr máte dvě verze dvoulitrového dieselu o výkonu 110 nebo 140 kilowattů a 110kW zážehovou jednapětku. V cizině je k dispozici i silnější 140kW benzinový dvoulitr a pro rok 2020 plánuje Seat plug-in hybridní verzi. Nejsilnější auto z Česka v testu. Cupra Ateca je prvním modelem nové značky prohlédnout galerii U silnějších motorů je standardem dvouspojkový automat a pohon všech kol. My jsme ale vyzkoušeli obě slabší 110kW pohonné jednotky. Mají příjemný projev a pro běžné cestování stačí, byť nejsou žádnými trhači asfaltu. Naftu můžete mít buď s manuálem a pohonem předních kol, nebo s automatem a čtyřkolkou, kterou jsme testovali. Motor potěší plynulým nástupem výkonu i sladěním se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Na hodnocení spotřeby by to chtělo delší svezení, dosažených osm litrů je ale odpovídajících. U základního benzinu musíte vždy volit pohon předních kol a šestistupňový manuál. Zážehový čtyřválec je pochopitelně kultivovanější a výrazně levnější než diesel: v porovnání s naftovou předokolkou o 60 tisíc korun. Přehled Je levnější skutečně výhodnější? Porovnali jsme nový Seat Tarraco se Škodou Kodiaq V takovém případě mu snadno odpustíte o litr vyšší spotřebu ve srovnání s naftovým dvoulitrem se čtyřkolkou. Filip Stoulil z českého Seatu proto oprávněně očekává, že se bude jednat o nejprodávanější variantu. Seat Tarraco 2.0 TDI DSG 4WD Motor: naftový 4válec, 1968 cm3

Výkon: 110 kW v 3500 ot./min.

Točivý moment: 340 Nm v 1750 ot./min.

Nejvyšší rychlost: 198 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,8 s

Kombinovaná spotřeba: 5,6 l / 100 km

Provozní hmotnost: 1803 kg

Objem zavazadlového prostoru: 760 l

Cena od: 932 900 Kč

Platí pro 5místnou verzi. Prodej se rozběhne v průběhu února. Již teď ale můžete objednávat, ceníky jsou totiž již k dispozici a české zastoupení eviduje na 200 objednávek. Není se čemu divit: Tarraco je totiž velice dobré auto, které vyhoví praktikům, neurazí šoféry a přitom sleduje módní trendy. Jen se nesmí nechat odradit na pohled vyšší cenou, v porovnání s Kodiaqem jsou k dostání jen vyšší a bohaté výbavy. Přehled všech dostupných verzí velkého Seatu i s cenami naleznete zde.