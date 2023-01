Slovensko zůstává automobilovou velmocí. Loni se tam vyrobil asi milion nových aut

Výroba automobilů na Slovensku loni podle předběžných údajů klesla téměř o pět procent zhruba na milion vozidel, země si ale v přepočtu na obyvatele udržela pozici světového lídra v produkci aut. Na tiskové konferenci o tom dnes informoval Svaz automobilového průmyslu Slovenska.

Automobilky v zemi i loni čelily nedostatku součástek, což vedlo až k přerušení výroby aut. Svaz předpokládá, že v letošním roce z montážních linek čtyř automobilek opět sjede celkem asi jeden milion vozidel. Rekordních více než 1,1 milionu aut se na Slovensku vyrobilo v roce 2019.

Výrobní výsledky za loňský rok zatím zveřejnila slovenská továrna Stellantisu, která smontovala zhruba 312 500 vozidel, a závod automobilky Kia, který vyprodukoval 311 tisíc aut. Korejský výrobce vyrobil meziročně o 1,1 procenta vozidel více, nejvíce vyráběným modelem se stalo SUV Sportage.

Automobilový průmysl je hlavním motorem slovenské ekonomiky. Toto odvětví na pětimilionovém Slovensku zaměstnává zhruba 176 tisíc pracovníků.

Svaz by kvůli nedostatku pracovní síly uvítal změnu migrační politiky státu. A to v zájmu přilákat do země pracovníky ze zahraničí, byť ti jsou podle představitelů slovenského automobilového průmyslu pro firmy dražší než obyvatelé Slovenska.

Své továrny na Slovensku má kromě automobilek Kia a Stellantis ještě Jaguar Land Rover a Volkswagen. K nim se v budoucnu zařadí švédská automobilka Volvo Cars, která loni v létě oznámila, že postaví na východě Slovenska závod na výrobu elektrických aut.

Na Slovensku bylo v loňském roce zaregistrováno 78 841 nových osobních vozidel, což meziročně představuje nárůst o 4,15 procenta. Pozici jedničky na trhu si s podílem 17,6 procenta udržela automobilka Škoda Auto. Podíl elektrických vozidel a plug-in hybridů na prodeji nových aut v zemi dosáhl 3,7 procenta, což byl podle svazu jeden z nejhorších výsledků v EU.

Svaz automobilového průmyslu Slovenska také informoval, že v zemi přetrvává nedostatečná podpora prodeje nízkoemisních vozidel. Na letošní rok očekává registraci 82 tisíc nových osobních aut. To by nadále znamenalo zaostávání za rekordním rokem 2019, kdy v zemi do evidence přibylo 101 568 nových vozidel.