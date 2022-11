Kia bude vyrábět elektroauta i v Evropě. Začne elektrickou obdobou Ceedu

Pravděpodobně v roce 2025 začne Kia v Evropě vyrábět svůj první elektromobil. Podle informací oborového magazínu Automotive News Europe půjde o kompaktní hatchback podobný stávajícímu Ceedu. Ten se vyrábí ve slovenské Žilině a právě ta by se měla stát domovem i pro chystaný elektrický vůz.

Jihokorejská Kia pořádně šlape do elektrické mobility. V roce 2027 chce mít celosvětově v nabídce až čtrnáct elektromobilů, což s sebou ale nese také nutnost výrazných investic do modelové nabídky. Momentálně tvoří páteř elektrické nabídky i v Evropě prodávané modely e-Soul, Niro EV a EV6.

Podle informací Automotive News Europe se ale jejích řady brzy rozrostou. Už v příštím roce přijede velké sedmimístné SUV EV9, které se ve formě konceptu představilo poprvé loni v listopadu. Jeho základem samozřejmě bude platforma E-GMP s možností dobíjení výkonem až 350 kW, 100kWh baterie pak umožní dojezd přes 540 km na jedno nabití. A co je také důležité, auto se objeví i v Evropě.

V roce 2024 nabídku doplní zatím bezejmenný malý crossover, stěžejní ale bude zřejmě rok 2025. Nejenže se v tu dobu začne vyrábět zhruba 4,6 metru dlouhé elektrické SUV, zároveň ale přijede i miniSUV určené a pravděpodobně také vyráběné v Indii. Z evropského pohledu je pak nejdůležitější informace, že kolem roku 2025 se právě na starém kontinentu začne vyrábět další elektrická Kia.

Protože jediný evropský závod, který korejská automobilka provozuje, je v Žilině, je nasnadě, jaké místo by mělo být domovem nového vozu. Oficiální potvrzení však zatím chybí a ani české zastoupení značky tuto informaci komentovat nechce.

Podle oborového magazínu půjde o kompaktní hatchback s délkou 4,4 metru podobný současnému Ceedu. Ten se v Žilině vyrábí po boku kompaktního SUV Sportage. V Evropě se pak obecně mají vyrábět malé a kompaktní elektromobily, zatímco v USA půjde především o pick-upy a SUV střední třídy a v Indii o levná elektrická auta, případně středně velké modely. Vyrábět elektromobily chce Kia i v Číně.

Ze zveřejněného plánu pak ještě vyplývá, že do roku 2027 se ukáže i fastback střední třídy, který by tak mohl volně navázat na Stinger, a zatím bez konkrétního data uvede Kia i dva elektrické pick-upy. Jeden z nich má být určený pro rozvojové trhy.

To vše má napomoci k tomu, že do roku 2030 bude Kia celosvětově prodávat 1,2 milionu plně elektrických aut. O čtyři roky dřív má toto číslo lehce přesáhnout 800 tisíc kusů, letos by jich mělo být asi 160 tisíc. Jen v Evropě se má v roce 2030 prodávat 400 tisíc elektrických aut korejské automobilky ročně.

Připomeňme, že v Česku chce automobilka už od příštího roku postupně omezovat nabídku některých aut se spalovacími motory a nahrazovat je elektrifikovaným ekvivalentem.

Na Slovensku by Kia ve výrobě elektromobilů nebyla osamocená. V trnavské továrně Stellantisu se už dnes vyrábí elektrická verze Peugeotu 208, Volvo bude u Košic od roku 2026 vyrábět rovnou pouze elektroauta a Volkswagen už před časem v Bratislavě vyráběl elektrické verze svých městských trojčat včetně Škody Citigo.