Ještě větší kufr a navíc stále na naftu. Nová Škoda Superb sází na osvědčený recept

Po Kodiaqu je to druhá stěžejní novinka Škody Auto v letošním roce. Superb si i ve čtvrté generaci zachovává škodováckou filozofii "kus auta navíc" a ačkoliv spadá do střední třídy, vnitřním prostorem dokáže překonat i modely o třídu výše. Však mu také mezigeneračně narostl objem kufru, a to s karoserií liftback i kombi. Premiéru měl Superb ve čtvrtek večer v Dolních Břežanech.

Vyšší, delší, užší a s větším zavazadlovým prostorem. Čtvrtá generace Škody Superb se sice designově příliš nezměnila, kus auta navíc ale stále nabízí. Technicky toho spoustu přebírá od Kodiaqu, což znamená třeba absenci manuálního řazení. Všechny Superby mají páčku pod volantem, vzhledem ke složení zákaznického spektra, které beztak volilo většinou dvouspojkový automat, je to logické řešení. Ani stávající model už se delší dobu jinak než se samočinnou převodovkou nenabízí. Související Za volantem nové Škody Superb. Společné dítě s VW ujede na elektřinu 100 kilometrů 13 fotografií Plug-in hybrid v nabídce pokračuje, jako liftback už se ale dělat nebude. Větší baterii s kapacitou 25,7 kWh konstruktéři dali jen kombíku. Podobně jako sedmimístné SUV, ujede i nový Superb na jedno nabití více než sto kilometrů čistě na elektřinu, navíc ho bude možné nabíjet stejnosměrným proudem o výkonu až 50 kW. Oproti současnému stavu je to výrazný posun a značná konkurenční výhoda. Pohonné ústrojí se skládá z patnáctistovky TSI a elektromotoru, celkově je k dispozici 150 kilowattů výkonu. Kromě verze do zásuvky nechybí samozřejmě ani klasické spalovací motory. Superb zatím nezanevřel na naftu - ve verzi se 110 kW má pohon předních a se 142 kW všech kol. Benzinové motory jsou tři: mildhybridní patnáctistovku se 110 kW doplňuje dvoulitr TSI se 150 nebo 195 kW. Nejvýkonnější motorizace se nabízí výhradně s pohonem všech kol, zbylé dvě jsou předokolky. Jako se již stalo pravidlem, každá nová škodovka má větší kufr. U Superbu s karoserií liftback stoupl objem o dvacet litrů na 645 litrů, u kombíku pak o 30 litrů na 690 litrů. Sklopte sedadla, a dostanete u kombi až 1920 litrů pro náklad. Novinkou je třeba elektrická roletka, která kryje náklad před zraky zvědavců a automaticky se odsune po otevření víka kufru. Chybět nebudou ani různé háčky, síťky a organizéry v duchu tradice Simply Clever prvků. Rozvor náprav zůstal na délce 2841 milimetrů, cestující vzadu to ale mrzet příliš nemusí. Místa je i nadále královsky a kdo chce, bude si moci klidně dát i nohu přes nohu. Vyšší karoserie se pozitivně podepsala na místě pro hlavy cestujících, zároveň je ale také auto o patnáct milimetrů užší než doposud. Novinku představují třeba zadní opěrky hlav s výklopnými bočnicemi, o něž se dá při spánku pohodlně opřít. Související Bez chromu a manuálu, ale i s naftovým motorem. Škoda odhalila druhý Kodiaq 45 fotografií Kodiaqem se výrazně inspirovala i palubní deska Superbu. To znamená, že otočná tlačítka Smart Dials jsou i zde. Jejich funkce se nemění: krajní slouží pro nastavování klimatizace či odvětrávání nebo vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce, prostřední má konfigurovatelné nastavení, kdy si řidič může vybrat čtyři z šesti funkcí. Mimo jiné třeba i ovládání hlasitosti audiosystému. Většina věcí se však ovládá přes volně stojící obrazovku s deseti nebo třinácti palci, vždy je pak doplňují desetipalcové digitální budíky a volitelně poprvé u Superbu také průhledový displej. Absencí voliče převodovky se designérům trochu rozvázaly ruce při navrhování středového tunelu. Ten tak nově obsahuje dva držáky nápojů a bezdrátovou nabíječku chytrého telefonu s chlazením. Související Nový Volkswagen Passat je přísný. Žádný sedan, žádný manuál, žádné knoflíky 34 fotografií Zajímavým designovým prvkem je přes celou šířku palubní desky táhnoucí se dekor mřížky, do něhož jsou integrovány i výdechy ventilace. Stejný motiv promítají i dveře na silnici spolu se jménem auta po otevření. Dále nechybí kožené čalounění - na výběr je hnědá a černá barva - nebo dekorační plochy imitující dřevo. Ty má vrcholná verze Laurin & Klement. Co je naopak oproti Kodiaqu jiné, to jsou chromované prvky. Kde se jich SUV zbavilo a zcela je nahradilo lakem v odstínu "tmavý chrom", má Superb třeba chromovanou lištu kolem boční linie oken. Nicméně i v případě liftbacku a kombi střední třídy barva na spoustě míst nahradila klasický chrom. Preference zákazníků jsou zkrátka odlišné. Celkově se vnější vzhled změnil spíše evolučně. "Maska chladiče je roztažená více do boků. Zvedající se linie oken je pro změnu odkazem na Enyaq," popisuje mluvčí značky Zbyněk Straškraba. Světla vpředu i vzadu jsou vždy diodová, vpředu pak mohou být rovněž maticová se stálým dálkovým svícením a vykrýváním protijedoucích vozidel. Designéři se zaměřili také na aerodynamiku, oproti minulé generaci tak odpor vzduchu klesl o deset procent u liftbacku, respektive patnáct procent u kombi. Třeba i díky upraveným čelním sloupkům, tvaru střechy nebo zadního spoileru. Související Není jen luxusnější, dojede i dál. Škoda ukázala vrcholný Enyaq Laurin & Klement 14 fotografií Kromě již zmíněné luxusně laděné výbavy Laurin & Klement, která má standardně třeba zmíněná maticová světla nebo také adaptivní tlumiče a kožené čalounění, bude v nabídce i civilnější model Selection. Ten bude mít na výběr kožené čalounění či potah mikrovláknem, standardem ale budou látkové sedačky. Naopak se nepočítá s kombíkem ve verzi Scout. "Je to z důvodu optimalizace nabídky a reakce na preference zákazníků," uvedla mluvčí Škoda Auto Michaela Sklenářová. Naopak v budoucnu nabídku doplní model Sportline. Prodeje čtvrtého Superbu se rozjedou ve druhé polovině příštího roku, kolik bude stát značka zatím nenaznačila. Současný Superb startuje na 920 900 korunách. A ještě jedna změna se na model chystá - jeho výroba se totiž z Česka přesune do Bratislavy, kde bude vznikat po boku Volkswagenu Passat deváté generace. Ten ze Superbu vychází, česká automobilka byla odpovědná za vývoj obou.

