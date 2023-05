Není jen luxusnější, dojede i dál. Škoda ukázala vrcholný Enyaq Laurin & Klement

Sportovní Enyaq představila Škoda hned ve dvou verzích Sportline a RS, luxusní varianta ale doposud v nabídce chyběla. Mezeru nyní zaplňuje provedení s tradičním označením Laurin & Klement, který ale nedostal jen kožená sedadla a šedé detaily exteriéru. Přiváží totiž také vylepšenou baterku a posílený elektromotor.

Že je technicky oproti klasickému Enyaqu něco jinak, naznačuje už označení nového vrcholného provedení: Enyaq L&K 85, případně 85x s pohonem všech kol. Zmizelo tak logo iV a také se zvětšilo číslo z 80 na 85. To značí, že škodovka posílila elektrické pohonné ústrojí na maximálně 210 kilowattů - to je jen o 10 kilowattů méně než u vrcholné verze RS -, zároveň také softwarově optimalizovala baterii.

Ta nemá větší kapacitu než stávající Enyaq iV 80 či 80x - využitelných je stále 77 kWh. Přesto prostřednictvím softwarových úprav automobilka natáhla dojezd na jedno nabití. U zadokolky je to nově 570 kilometrů (doposud ujelo kupé maximálně 550 kilometrů), u čtyřkolky pak 550 kilometrů (kupé mělo doposud nejvýše 526 kilometrů). Upravena byla také doba nabíjení, Škoda tak nyní udává, že z 10 na 80 procent se akumulátor na rychlonabíječe dostane za méně než půl hodiny.

Spolu s vyšším výkonem jde ruku v ruce i úprava dynamiky, zadokolka tak na 100 km/h zrychluje za 6,7 vteřiny, což je o dvě vteřiny lepší čas než doposud, čtyřkolka si polepšila na 6,6 vteřiny, což je zlepšení o tři desetiny. Na 180 km/h stoupla i nejvyšší rychlost.

Tyto technické změny čekají i na klasický Enyaq iV, v nabídce by se měly objevit ke konci roku spolu s další změnami, které přináší software ME 4. U něj značka vypichuje především možnost předehřevu baterie, před nabíjením se tak akumulátor dostane do optimální teploty. Řidič ho může aktivovat ručně, zároveň si ale auto umí na základě dat z navigace vyhodnotit, že míří k rychlonabíjecí stanici a předehřev spustí automaticky.

Vedle baterie přináší nová verze softwaru i jednodušší ovládání palubního multimediálního systému, které značka změnila na základě zpětné vazby od zákazníků. Upravena byla grafika navigace i průhledového displeje. Počínaje Enyaqem Laurin & Klement pak z elektrických škodovek úplně zmizí označení iV, Enyaq o něj tedy přijde již před koncem roku.

Mimo techniku ale přiváží výbava Laurin & Klement, kterou mimochodem značka premiérově ukáže o víkendu na Legendách v pražských Holešovicích, i celou řadu designových úprav. Nejvýraznější je nový přední nárazník, který podobně jako zrcátka nebo difuzor vzadu má detaily v šedé barvě. Na stříbrném autě tolik nevyniknou, Škoda ale uvolnila i fotky vozu s červenou karoserií, kde jsou naopak viditelné na první pohled. Stejně jako několik chromovaných ozdobných lišt mimo jiné kolem oken nebo masky chladiče. Ta samotná je standardně podsvícená 131 diodami.

V interiéru je standardem kožené béžové čalounění, černá barva bude dodávána za příplatek. Pouze v modelu L&K zájemce najde ventilovaná přední sedadla, jiný Enyaq je nenabízí ani za příplatek. Mimochodem výbava luxusnější verze bude již standardně obsahovat také maticová přední světla, tónovaná skla nebo 20palcová kola, na přání zaměnitelná za ještě o palec větší ráfky.

Cena luxusní verze zatím stanovená nebyla, připomeňme tak, že aktuální vrchol v podobě provedení RS stojí 1 644 900 korun s klasickou karoserií, respektive 1 704 900 korun jako kupé.