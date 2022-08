Škoda zvedala ceny: Enyaq zdražil až o 85 tisíc, má ale výbavu navíc. Rostla i Fabia

Když Škoda spustila na podzim 2020 předobjednávky na Enyaq iV 60, chtěla za něj v základní výbavě 1 059 900 korun. O necelé dva roky později už stojí základní model 1 179 900 korun, což je o 55 tisíc korun více než třeba na začátku prázdnin. Do cen aut se samozřejmě promítají inflace, vyšší ceny energií i některých dílů, což souvisí mimo jiné i s ruskou agresí na Ukrajině. Za posledním zdražením Enyaqu iV je ale i zlepšená základní výbava.

Ta se nově jmenuje Clever (donedávna nesla označení Loft) a obsahuje navíc oproti dřívějšku mimo jiné adaptivní tempomat, hlídání mrtvého úhlu a pomocníka pro jízdu v koloně - takzvanou Asistovanou jízdu 1.0. Dříve se většina z těchto systémů nabízela v paketu za příplatek 21 500 korun. Novinkou je i navigace, dříve dostupná za příplatek 20 500 korun.

Kromě toho má základní Enyaq i nadále udržování jízdního pruhu, nouzové brzdění s detekcí chodců a cyklistů, třízónovou automatickou klimatizaci, parkovací senzory vpředu i vzadu, couvací kameru, 13palcový dotykový displej, vyhřívaný volant a přední sedadla nebo 19palcová litá kola.

Jak už bylo zmíněno, základní verze iV 60 s výkonem 132 kW a dojezdem 395 km stojí od 1 179 900 korun, o 55 tisíc více než dříve. Zdražil i model iV 80 s větší baterkou, dojezdem 542 km a výkonem 150 kW: ten stojí 1 304 900 korun, o 50 tisíc více než doposud. Dokonce o 85 tisíc pak zdražila čtyřkolka iV 80x se 195 kW a dojezdem 519 km. Ve všech případech platí ceny pro klasické SUV, kupé se nadále nabízí jen jako RS.

Následuje provedení Sportline, které má oproti dřívějšku, samozřejmě vedle prvků základního modelu, navíc adaptivní vedení v jízdním pruhu, pomocníka pro vyhýbání v městském provozu nebo nouzového asistenta, který umí v případě indispozice řidiče sám auto bezpečně zastavit v odstavném pruhu. Škoda tyto prvky označuje jako Asistovaná jízda 2.5 a dříve stály 28 500 korun. Nově je bez příplatku také elektrické víko kufru a virtuální pedál, což byla dříve položka za 16 500 korun, a elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, které dříve stálo 14 500 korun. Dále má Sportline také maticové diodové světlomety, 20palcová kola nebo exteriérové sportovní doplňky.

Zvýšení cen je stejné jako u základního modelu Clever - verze iV 60 stojí o 55 tisíc víc, iV 80 o 50 tisíc víc a iV 80x o 85 tisíc korun víc. Mimochodem výbavu verze Sportline, vyjma sportovních doplňků karoserie a interiéru, může mít jako paket Plus i základní linie Clever, příplatek za asistenty nebo elektrické víko kufru v takovém případě činí 50 tisíc korun.

Nejvýše opět stojí provedení RS, které je vyhrazené jen pro Enyaq Coupé iV s výkonem 220 kW a dojezdem 518 km. Také u něj stoupla cena o 85 tisíc na 1 644 900 korun, čímž se opět posunula laťka v pomyslném žebříčku nejdražších aut z Česka. Oproti dřívějšku nabízí RS už v základní výbavě navíc průhledový displej (dříve za 23 500 korun), vyhřívání předních i zadních sedadel a čelního skla (dříve jako paket za 10 tisíc korun) nebo audiosystém Canton (dříve 14 500 korun). K tomu je samozřejmě potřeba připočítat i výbavu navíc dostupnou už u nižších stupňů výbavy. Kromě toho má RS, stejně jako v minulosti, podsvícenou masku chladiče, jiná 20palcová kola nebo prošívání zelenou nití v interiéru.

Nový software zrychlí nabíjení

Foto: Škoda Auto

Vedle upraveného ceníku oznámila Škoda také softwarovou aktualizaci Enyaqu iV. Ta se dotkne řady věcí včetně baterie. Zvýší se třeba nabíjecí výkon: u menší baterie s 58 kWh na 120 kW a u větší se 77 kWh na 135 kW. Další novinkou je zlepšená péče o baterii, kdy se při zapnutí jedné z nových funkcí akumulátor při delším dobíjení nabije na nejvýše 80 procent. Stále ale bude k dispozici i možnost dobití do plné kapacity. To by mělo přispět k prodloužení životnosti baterie, vylepšený tepelný management má přinést v zimě vyšší reálný dojezd.

Změnila se i grafika nabíjení v multimediálním systému a průhledový displej spolu s virtuálním kokpitem nově ukazují aktuální stav nabití akumulátoru. Couvací kamera má díky novému softwaru vyšší kontrast a rozšířená byla i nabídka online služeb. Nově vyrobená auta jsou touto poslední verzí softwaru vybavena automaticky, těm stávajícím ji Škoda nainstaluje bezplatně v rámci servisní kampaně. Instalace softwaru zabere asi pět hodin, většinu dalších aktualizací už ale bude možné dělat na dálku.