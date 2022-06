Střídání po ani ne dvou letech. Škoda Auto má oficiálně nového šéfa, přišel z VW

Na postu předsedy představenstva Škody Auto dojde v pátek 1. července k oficiálnímu střídání. Thomase Schäfera nahradí Klaus Zellmer. Schäfer odešel řídit Volkswagen do Wolfsburgu, odkud z postu vedoucího prodeje a marketingu VW přichází do Mladé Boleslavi nový šéf. V prvním oficiálním prohlášení mluví k odborům.

Nelehké úkoly čekají na nového předsedu představenstva Škody Auto Klause Zellmera. Automobilka musí zrychlit tempo v transformaci na elektromobilitu, dořešit problémy v dodávkách chybějících komponentů, čelit inflaci, rostoucím cenám za energie a dopadům válečného konfliktu na Ukrajině.

Ve svém prvním oficiálním prohlášení je poměrně pozitivní. "Vidím před sebou vysoce motivovaný tým, který v uplynulých dvou letech zvládl nejrůznější výzvy. Nyní nás čeká další krok. Obrovskou předností značky Škoda je její zaměření na zákazníka. Na tom chceme systematicky stavět i v nadcházejícím období digitalizace a elektrifikace," říká.

Zřejmě si také dobře uvědomuje silnou pozici odborů, a tak mluví také k nim. "Naším záměrem je, aby všechny naše produkty a služby dávaly perfektní smysl, byly snadno použitelné a pomáhaly zlepšovat život našich zákazníků. Společně s naším sociálním partnerem Odbory KOVO automobilku úspěšně provedeme desetiletím transformace tak, aby všichni škodováci měli zítra a pozítří jistou práci. To je můj cíl a to mě motivuje," říká před svým nástupem do funkce nový předseda představenstva.

Střídání po necelých dvou letech

Škodovka má nového šéfa po ani ne dvou letech. Thomase Schäfera, který odešel řídit Volkswagen do Wolfsburgu, vystřídá manažer, který měl doposud na starosti prodeje a marketing Volkswagenu.

Končící předseda představenstva Schäfer do Boleslavi přišel z JAR, kde měl na starosti aktivity Volkswagenu v subsaharském regionu Afriky. Nastupoval přesně 3. srpna 2020. Letos v pátek 1. července bude na jednání představenstva Škody oficiálně jmenován do vedoucí funkce Zellmer.

Absolvent studia podnikové ekonomiky Klaus Zellmer přišel v roce 1997 do společnosti Porsche AG jako asistent člena představenstva, o dva roky později přestoupil do útvaru Rozvoj prodejní sítě ve společnosti Porsche France.

V roce 2000 byl vedoucím prodeje a marketingu v zakládajícím závodu společnosti Porsche v Lipsku. Po působení v čele Zákaznického centra v závodě automobilky Porsche se Zellmer stal vedoucím marketingu ve společnosti Porsche Deutschland, v roce 2010 stanul v jejím čele. V roce 2015 byl Zellmer jmenován prezidentem a generálním ředitelem společnosti Porsche Cars North America v americké Atlantě. Od 15. září 2020 je Klaus Zellmer členem představenstva značky Volkswagen Osobní vozy za oblast prodeje, marketingu a after sales.