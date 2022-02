Na trh míří nejdražší Škoda Fabia. Sportovní Monte Carlo může stát i přes půl milionu

Je to sice Fabia, cenově ale v teritoriu větších modelů. Škoda uvádí na český trh vrcholné sportovní provedení malého hatchbacku s tradičním označením Monte Carlo. Základní cena vozu je 444 900 korun, ovšem bez příplatků se s nejsilnějším motorem umí vyšplhat až téměř k 550 tisícům korunám, což je třeba více než u základní Octavie.

Sportovně laděnou Fabii Monte Carlo představila Škoda minulý týden. Mezi hlavní poznávací znamení patří jinak tvarované nárazníky, černé doplňky karoserie nebo sportovní sedadla a volant uvnitř automobilu. Pod kapotou mohou být jen přeplňované motory TSI o objemu 1,0 nebo 1,5 litru. Litrový tříválec se nabízí ve verzích se 70 nebo 81 kW, čtyřválcová patnáctistovka má 110 kW. U ní je také standardem sedmistupňový automat DSG se dvěma spojkami, který se u tříválce s 81 kW nabízí za příplatek 40 tisíc korun.

Výbava Monte Carlo vychází ze stupně Style, oproti kterému ale se srovnatelným motorem zdražila o 55 tisíc. To není úplně málo, vezmeme-li do úvahy, že příplatek za verzi Monte Carlo je u Scaly 37 tisíc korun a u Kamiq 48 tisíc korun. Znamená to tak, že nejlevnější sportovněji laděná Fabia se 70 kW přijde na nejméně 444 900 korun. Zájemci o 81 kW si musejí připravit alespoň 464 900 korun, obě verze s dvouspojkovým automatem pak už stojí přes půl milionu korun. Nejdražší patnáctistovka přijde na 544 900 korun, tedy více, než kolik stojí třeba základní Octavia s 81kW tříválcem nebo Scala Monte Carlo se stejným tříválcovým agregátem.

Na druhou stranu dává škodovka za tuto cenu poměrně bohatou výbavu. Nechybí nouzové brzdění i udržování jízdního pruhu, dále tempomat, dvouzónová automatická klimatizace, rádio s osmipalcovou obrazovkou, bezklíčkové odemykání a startování, vyhřívání předních sedadel, přední i zadní parkovací senzory, automatické stěrače nebo plně diodová přední světla s přisvěcováním do zatáček.

Vizuálně pak má standardně 16palcová litá kola v černé barvě a již zmíněné černé doplňky karoserie (rámeček masky chladiče, střecha, sloupky, kryty zrcátek nebo difuzor), sportovní sedadla s červeným pruhem, červenou dekorační lištu, prvky s imitací karbonu nebo multifunkční kožený sportovní volant.

Aktuální ceník - Škoda Fabia

Ambition Style Monte Carlo 1.0 MPI / 59 kW 339 900 Kč 369 900 Kč ---------- 1.0 TSI / 70 kW 359 900 Kč 389 900 Kč 444 900 Kč 1.0 TSI / 81 kW 379 900 Kč 409 900 Kč 464 900 Kč 1.0 TSI / 81 kW DSG 419 900 Kč 449 900 Kč 504 900 Kč 1.5 TSI / 110 kW DSG ---------- 489 900 Kč 544 900 Kč

Standardně je možné vybírat z pěti laků karoserie, 4700 korun se připlácí jen za oranžový odstín Phoenix a červený lak Velvet, který má auto na fotkách. Monte Carlo má samozřejmě více příplatků, třeba za 23 500 korun lze mít 18palcová litá kola, digitální budíky vycházejí na 9900 korun, adaptivní tempomat na osm tisíc, 9,2palcová navigace na 23 tisíc korun a panoramatická střecha na 19 900 korun.

Při porovnání ceny nové a staré Fabie Monte Carlo je možné zjistit, že 70kW tříválec stál na konci výroby minulé generace 397 900 korun, 81kW tříválec přišel na 413 900 korun. Ovšem novinka má výrazně bohatší výbavu, na což upozorňuje i sama automobilka. Podle jejich propočtů má totiž výbavu navíc v hodnotě 64 200 korun, zatímco cena se zvýšila "jen" o 47, respektive 51 tisíc v případě silnější motorizace.

Jakou má Fabia Monte Carlo konkurenci? Třeba Renault Clio RS Line se 103kW čtyřválcem 1.3 TCe začíná na 485 tisících korunách, Ford Fiesta ST-Line přijde s 92kW mildhybridním tříválcem nejméně na akčních 444 900 korun, Hyundai i20 N Line stojí s atmosférickou dvanáctistovkou o výkonu 62 kW od akčních 399 990 korun a třeba takové Polo R-Line se 70kW litrovým tříválcem začíná na 524 900 korunách.