před 26 minutami

Mohl by to být znovu Rapid, Spaceback, Felicia nebo snad Favorit? Pojďte se s námi probrat historickými modely Škody, jejichž jména automobilka v současné době nepoužívá nebo je brzy používat nebude. Pak už stačí jen vybrat, které by se vám líbilo nejvíc. Hlasovat můžete níže.