Příprava na sezonu: Test určil nejlepší letní pneumatiky pro Škody Superb a Octavia

Termín přezutí na letní pneumatiky se nezadržitelně blíží. Od prvního dubna končí zákonná povinnost mít na autě na sněhu nebo náledí zimní pneumatiky a s ohledem na teplé počasí bude jen málokdo chtít čekat na nasazení letních gum. Německý autoklub ADAC vybíral nejlepší pneumatiky rozměru 225/40 R18 pro Octavii RS a 235/55 R17 pro Ford Kuga nebo Volkswagen Tiguan. Podívejte se na výsledky.

Testy německého autoklubu patří k těm nejdůkladnějším. Každý letní plášť se v nich hodnotí podle svého chování na suchu a mokru, hlučnosti, spotřeby paliva a výdrže, tedy předpokládaného kilometrového proběhu. V každém testu dostávají pneumatiky za svůj výkon body a čím méně jich je, tím lépe. Jako při známkování ve škole.

Ne všechny parametry ale vstupují do hodnocení stejně. Tím nejvýznamnějším je chování na mokru, které je pro bezpečnost na silnicích nejdůležitější. Do celkového oznámkování vstupuje 40% vahou. Chování na suchu má váhu 20procentní, hlučnost a spotřeba shodně po deseti procentech a opotřebení dvacet procent. Selhání v určitých disciplínách může pneumatice vysloužit zhoršení celkové známky.

Pneumatiky rozměru 225/40 R18: to nejlepší pro Octavii RS

ADAC letos letní pneumatiky testoval ve dvou rozměrech. Tím prvním jsou sportovní pláště velikosti 225/40 R18, které se hodí třeba na třetí generaci Octavie RS a další sportovně laděné koncernové vozy, jako je Volkswagen Golf GTI. Nazout jdou ale i na civilnější Superb, Audi A3, Ford Focus, Hyundai i30, Kiu Ceed, BMW řady 1 nebo 3 a další vozy.

O první místo se v tomto případě dělí Continental PremiumContact 6 a Michelin Pilot Sport 4. Continental si své první místo vyjel na mokru, kde jeho nejlepší známka vykompenzovala i vyšší hlučnost. To "mišelinka" je vyrovnanější pneumatikou, která je lepší na suchu a auto s ní má nižší spotřebu paliva.

Hodnocení dobrá si odnášejí ještě gumy Goodyear Eagle F1 Assymetric 5, jimž lepší umístění zhatil horší výsledek na mokru a také levnější pláště méně známé značky Maxxis. Gumy nazvané Victra Sport 5 jsou překvapivě vyvážené, jejich nízkou cenu kompenzuje především vyšší valivý odpor a s ním spojená vyšší spotřeba auta.

Pro ty, kteří mají sportovní verzi Octavie nebo Golfu skutečně pro radost, ale bude nejlepší volbou paradoxně model z prostředku žebříčku. Italské pláště Pirelli P Zero jsou totiž nejlepší na suchu a druhé nejlepší na mokru. Jejich skvělé jízdní vlastnosti jsou ale vykoupeny přílišným opotřebením. Zatímco na Goodyearech nebo Continentalech se dá ujet téměř 40 tisíc kilometrů, u Pirelli to je jen 25 tisíc km a to se postaralo o snížení celkové známky a propad do středu pole.

Dalším gumám s věhlasným jménem, Bridgestone Potenza S001, zhoršil celkové hodnocení bídný výsledek na mokru. Na suchu přitom patří k těm nejlepším.

V testu se také ukazuje, že když šetřit, tak s rozvahou. Zatímco lacinější Maxxisy stojí za doporučení, skutečně levné pneumatiky značky Rotella (stojí polovinu toho co nejlepší typy) spíše propadly. Na mokru získaly podprůměrnou známku 3,6 a kvůli tomu skončily poslední.

235/55 R17: pneumatiky pro SUV, MPV a osobní dodávky

Druhým testovaným rozměrem pneumatik byl 235/55 R17. Jedná se o sedmnáctipalcové pláště, které najdete na SUV jako VW Tiguan první generace nebo Ford Kuga druhé generace. Obouvají je ale i MPV jako Ford Galaxy a S-Max a také velké osobní dodávky: třeba VW Multivan nebo Peugeot Traveller.

První místo si tentokrát odnesla i suverénně nejdražší pneumatika v testu, Michelin Primacy 4, která jako jediná dosáhla nižší celkové známky než dva. Jedna však také podle údajů webu Heureka.cz stojí 3186 korun. Je tak o více než pět set korun dražší (o dva tisíce při přezutí všech čtyř gum) než druhý Bridgestone Turanza T005 a v porovnání s třetími pneumatikami Maxxis Premitra 5 vyjde jedna "mišelinka" dokonce o tisícovku dráže. Výhodou Michelinů je výrazně nižší opotřebení a dlouhý kilometrový proběh.

Srovnání cen paradoxně ukazuje, jak se může provoz SUV prodražit. Pneumatiky jsou cca o tisíc korun dražší než sportovní pláště pro Octavii RS. O to více zajímavější se jeví poměrně levné Maxxisy, které na drahou špičkovou konkurenci nijak závratně neztrácejí a jejich celkové hodnocení odpovídá podstatně dražším Pirelli Cinturato P7.

Překvapením může být horší umístění Continentalu, v testu ale byla německá značka zastoupena svým ekopláštěm EcoContact 6. Vůz s ním sice díky nízkému valivému odporu dosáhne nejnižší spotřeby a špičkový je rovněž kilometrový proběh, je to ale vykoupeno horším chováním na mokru. Relativně dražší pneumatika tak končí ve středu pole.

Stejně jako v případě pneumatik pro Octavii RS pak i při výběru těch na Kugu nebo Tiguana platí, že šetřit za každou cenu se nevyplatí. Nejlevnější gumy značky Laufenn v testu naprosto propadly na mokru a odnáší si nejhorší možné hodnocení.