Sériové auto poprvé překročilo rychlost 500 km/h. Podívejte se na záběry z kokpitu

Jakou nejvyšší rychlostí jste kdy jeli v autě? 250, 300 na německé dálnici nebo na okruhu? Malá americká značka SSC překonala se svým jediným modelem Tuatara rychlostní rekord pro sériová auta. Oficiálně má v knize rekordů zapsáno neuvěřitelných 508,73 km/h.

Podobné rychlostní rekordy se ale vždy měří ve dvou směrech a výsledek se průměruje, při jednom z pokusů auto upalovalo dokonce neuvěřitelných 532,93 kilometrů za hodinu. Právě tento pokus ukazují následující záběry z kokpitu.

2:04 Společnost SSC vytvořila nový rychlostní rekord produkčního vozu, když dosáhla rychlosti 331 mil za hodinu, tedy přes 500 km/h. | Video: YouTube /Top Gear

Tuatara rekord zajela na uzavřeném úseku státní silnice 160 nedaleko Las Vegas v Nevadě. Za volantem seděl účastník dvacetičtyřhodinovky Le Mans Oliver Webb. "Auto by zvládlo ještě více. V lepších podmínkách bych mohl jet ještě rychleji," řekl po dokončení svých rekordních jízd, které musí následovat do hodiny po sobě. Auto stále ještě zrychlovalo, Webb ale svůj pokus musel ukončit kvůli výraznému bočnímu větru.

"Dostali jsme se velice blízko k teoreticky dosažitelným číslům, o to úžasnější je, že se nám to povedlo na normální silnici, ne na nějakém okruhu," říká majitel firmy Jerod Shelby. Sám není nikterak příbuzný se slavným úpravcem Fordů Carollem Shelbym (znáte v podání Matta Damona z filmu Ford vs. Ferrari), jeho firma funguje od roku 1998.

Tuatara je jejím druhým modelem, prvním byl model Ultimate Aero TT, který byl ostatně také držitelem titulu Nejrychlejší auto roku, když v roce 2007 zvládl 412,28 kilometru za hodinu. Ani v jednom případě se pochopitelně nejedná o žádnou velkovýrobu. Tuatar vznikne ve fabrice v Richlandu ve státě Washington nejvýše stovka.

I to ale stačí. Pro splnění požadavků na titul nejrychlejšího produkčního auta na světě se musí jednat o skutečné sériové vozidlo, bez jakýchkoli úprav. To mimochodem ze závodu o zápis do Guinnessovy knihy rekordů vyřadilo loňskou na první pohled rekordní jízdu Bugatti Chiron Super Sport 300+, jednalo se o "prototyp blízký sériovému autu".

Rychlost Bugatti by ale americkému supersportu stejně nestačila, testovací pilot značky Andy Wallace auto rozjel na testovacím okruhu koncernu VW v Ehra-Lessien jen na 490,48 km/h. Jako první ale překonal hranici 300 mil za hodinu.

Více než pětisetkilometrové SSC Tuatara tak na pozici nejrychlejšího auta světa střídá švédský Koenigsegg Agera RS, který v roce 2017 zvládl 447,19 km/h. Ještě předtím drželo rekord Bugatti Veyron Super Sport se 431,07 kilometru za hodinu (2010).

Tuataru pohání dvojitě přeplňovaný 5,9litrový osmiválec o výkonu 1305 kilowattů při použití paliva E85, tedy 85procentní směsi bioethanolu s benzinem, případně 1007 kilowattů na v USA obyčejný jednadevadesátioktanový benzin. Karbonová karoserie s hliníkovými deformačními zónami má aktivní aerodynamické prvky a na supersport nebývale nízký součinitel odporu vzduchu 0,279. Cena začíná na 1,9 milionu dolarů, tedy asi 44 milionech korun.