Šéf Škodovky Schäfer: Příští rok uvedeme novou Fabii. Bude skvělá

Nový šéf Škody Auto Thomas Schäfer pro podnikový webový portál Storyboard potvrdil termín uvedení nové Fabie. Prodávat se začne již příští rok.

Současná Škoda Fabia může začít stříhat metr. Nová generace by se podle oficiálního vyjádření Thomas Schäfera měla začít prodávat již příští rok. Po ukončení výroby modelu Citigo se bude jednat o nejmenší škodovácký typ.

A také velice důležitý model. Předně je to vůz postavený na staré platformě předchozí generace Volkswagenu Polo. Ve světle emisních norem má tedy poměrně vysokou spotřebu a jeho technický základ neumožňuje elektrifikaci. To nové MQB již ano, novinka by proto mohla nabídnou mildhybridní pohonná ústrojí. Pohánět by ji ale měly i již známé benzinové tříválce 1.0 TSI a očekávat se dá i plynová verze známá třeba ze Seatu Ibiza.

Kvůli emisím má být uvedení Fabie na trh uspíšeno. Informace o tom se objevily již dříve. Vloni v prosinci to bývalý šéf Škodovky Bernhard Maier řekl britskému Autoexpressu. A dodal, že již řídil jeden z prototypů a že se nemůže dočkat, až firma auto uvede na trh. Maierův nástupce Schäfer zase o Fabii tvrdí, že bude skvělá. Podle Auto.cz se má jednat o první auto plně navržené týmem okolo šéfdesignéra Olivera Stefaniho.

Fabia by se také podle zákulisních informací měla vrátit s karoserií kombi. Malé rodinné vozy z evropského trhu mizí a pro Škodovku by dostupný kombík mohl být konkurenční výhodou.

Schäfer však také v rozhovoru odmítl to, že by se ze Škody měla stát laciná značka. "Soustředíme se na korejské, japonské a francouzské výrobce, to jsou naši hlavní konkurenti a s nimi budeme soupeřit a společně využijeme potenciál značky," řekl.

Škodovka podle něj má být dostupnou značkou. "Vozy Škoda budou vždy dostupné - ať už cílíme na studenty, mladé rodiny nebo starší páry. Tohoto směru se budeme držet i nadále. Kromě současné modelové řady však vidím další možnosti růstu v dobývání nových trhů či ve větším zaměření na segment dostupných vozů, tím pádem získáme příležitost významně rozšířit zákaznické portfolio," tvrdí v rozhovoru.

Škoda také podle Schäfera dělá maximum proto, aby minimalizovala dopady pandemie koronaviru na své prodejní výsledky. "Červencové výsledky dokonce v meziročním srovnání dopadly o 8 % lépe, dokázali jsme výrazně zvýšit náš podíl na trhu a také srpen vypadá velmi slibně," poděkoval celému týmu.