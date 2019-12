Škoda Fabia neskončí. Nová generace vyjede o půl roku dřív, než se plánovalo

Nejmenší současná škodovka se spalovacím motorem to má v nabídce značky složité. Na svou velikost má příliš vysoké emise CO2 a příliš starou platformu, která neumožňuje elektrifikaci. Pokud by tedy Škoda potřebovala ve svém portfoliu škrtat, Fabia by byla první na řadě. Auto ale nakonec neskončí, jeho nová generace naopak přijde o něco dříve.

Šéf Škody Bernhard Maier to potvrdil britskému magazínu Auto Express. Nová Fabia by měla být představena již začátkem roku 2021, dost možná na tradičním ženevském autosalonu. Klasický modelový cyklus by s ohledem na premiéru stávající třetí generace na konci roku 2014 znamenal uvedení vozu na trh až na podzim nebo v prosinci 2021.

"Ano, pokoušíme se auto dostat na trh o něco rychleji," řekl Auto Expressu Bernhard Maier. Automobilka podle něj nedávno začala zkoušet prototypy a sám šéf značky již jeden řídil. "Nemůžu se dočkat, až novou Fabii uvedeme na trh," doplnil.

Škoda musí vývoj Fabie uspíšit kvůli tomu, že stávající generace není postavena na platformě MQB A0, jako třeba Volkswagen Polo nebo Seat Ibiza. MQB umožňuje nasazení mildhybridní techniky nebo úsporného plynového pohonu. Obojí snižuje emise oxidu uhličitého. U Fabie to ale možné není, protože se jedná o "skládačku" starší platformy PQ26 předchozí generace VW Polo s modernějším MQB.

Podobně jako Octavia nebo Golf by tak Fabia měla mít spalovací motory doplněny o malý elektromotor ve funkci startér-generátoru a kompaktní baterii, která umožní rekuperaci brzdné energie. A podobně jako v Octavii tento elektromotor pomůže benzinovému agregátu při akceleraci a umožní vypínání motoru při plachtění na dálnici. Koncernoví vývojáři v tomto směru prý pracují na levnější variantě, která bude využívat 12V palubní síť místo 48V, již má právě Octavia nebo Golf.

Mezi motory mají podle informací Auto Expressu zůstat především přeplňované litrové tříválce 1.0 TSI, zůstává otázkou, jestli bude v Evropě nadále nabízen i atmosférický litr MPI. Britové naopak hovoří o příchodu benzinové 1.5 TSI o výkonu 110 kW, podobně silný motor současná generace Fabie pod kapotou ani neměla.

Kromě motorů Auto Express předpovídá rovněž atraktivní design a to, že vnitřní prostor Fabie by se logicky neměl moc zvětšovat. Auto bude muset, s ohledem na to, že v řadě zemí se jedná rovněž o dostupný rodinný vůz, převézt dva dospělé vzadu. Plýtvat prostorem v interiéru se ale rozhodně nebude - od toho má česká automobilka o třídu větší hatchback Scala. Ten by společně s Kamiqem mohl nahradit i Fabii Combi.

Vůz kromě toho dostane rovněž novou generaci palubního systému, nová platforma slibuje i lepší odhlučnění interiéru a lepší jízdní vlastnosti díky širšímu rozchodu.