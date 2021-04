Šéf koncernu Volkswagen Herbert Diess má opustit dozorčí rady Škody Auto i Seatu

Herbert Diess má skončit na pozici předsedy dozorčí rady značek Škoda Auto a Seat. Informovala o tom německá média. Diess se má více zaměřit na budování týmu, který se ve VW bude věnovat vývoji softwaru.

Předseda představenstva německého automobilového koncernu Volkswagen Herbert Diess odejde z čela dozorčích rad české divize Škoda Auto a španělské divize Seat. Chce se totiž více soustředit na budování týmu pro vývoj softwaru. Informoval o tom německý list Handelsblatt s odvoláním na zdroje z koncernu.

Novým předsedou dozorčí rady Škody Auto by se měl podle listu stát člen představenstva Volkswagenu Thomas Schmall. Do čela dozorčí rady Seatu by se pak měl postavit jeho kolega z představenstva VW Murat Aksel.

Handelsblatt upozornil, že někteří manažeři v dceřiných firmách se k Diessově odchodu staví kriticky. Podle zdrojů listu sílí obavy, že Škoda Auto a Seat nestojí v centru pozornosti koncernového šéfa.

Škoda Auto provozuje v České republice tři výrobní závody, vyrábí ale také v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Působí na více než 100 trzích.