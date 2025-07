Prodej ojetin bez STK? Unie chce, aby prodejci dokládali, že se nejedná o vraky

Box: Co dál zavádí nová směrnice?

Zvýšení podílu recyklovaných plastů: Výrobci automobilů by měly v budoucnu používat více recyklovaných plastů. Šest let poté, co směrnice vstoupí v platnost, by jich v autech mělo být minimálně 15 procent, po osmi letech dvacet a po deseti 25 procent.

Rozšíření odpovědnosti výrobce: Povinnost zpětného odběru a recyklace vysloužilých vozidel by v budoucnu měla platit i pro značky, které přestaly existovat (typickým příkladem je Saab). Výrobci budou určené náklady pokrývat podle svého tržního podílu. Nově se také tato odpovědnost bude týkat i motocyklů a nákladních vozidel.

Digitální autoobčanka: Vzniknout má nový elektronický dokument, který bude auto provázet od jeho narození v továrně až po smrt v lisu na šrotišti. U každého auta by tak mělo být dohledatelné, kdy bylo sešrotováno.

Povinné rozebrání cenných součástí: Vybrané díly jako třeba airbagy, řídicí jednotky, baterie nebo magnety z elektrických motorů se budou muset z aut před sešrotováním vyjmout pro další použití.

Přísnější vývozní kontroly: Vozidla bez platné STK nově nebudou smět opustit Evropskou unii. Celníci k tomu budou používat automatizované postupy. Cílem je omezit množství aut, která "zmizela".