Šeď a nuda kapitalistických silnic. Na autech Češi preferují hlavně nenápadné barvy

Šedá nebo bílá. Mezi těmito barvami karoserie volí Češi nejčastěji, když si jdou do showroomu vybrat nové auto. Společně pak obě barvy tvoří víc než polovinu registrovaných vozidel za loňský rok.

Vydat spoustu peněz za nové auto, ale zároveň nevyčnívat z davu. Tak by se dalo stručně zhodnotit chování spotřebitelů, kteří při výběru vozu volí hlavně decentní tóny. Kromě šedé a bílé je ve velké oblibě ještě černá, která má víc než jedenáct procent trhu. Tedy barva, na které je vidět každá nečistota a v létě přitahuje sluneční paprsky jako žádná jiná.

"Černá karoserie a světlý interiér je pořád jakýmsi etalonem elegance," říká PR specialista Audi Jiří Rozkošný. A v případě Audi má právě černá barva karoserie spoustu příznivců, jeho zákazníci ji loni volili skoro stejně často jako šedou.

"Šedá, černá a bílá, pořadí se v průběhu posledních let prakticky nemění," konstatuje Rozkošný. Pokud se podle něj objeví jiný trend, trvá zpravidla jen chvíli. "Když jsme uváděli na trh model Q8, launchovací barvou byla oranžová Dragon. Zákazníci ji v té době často poptávali, ale jejich zájem o ni netrval dlouho." Podle Rozkošného je konzervativní volba Čechů daná i tím, že pestré barvy na velkých autech nevypadají tak dobře jako decentní tóny.

Vkus se však v průběhu let mění, v minulosti platilo šedé auto za nebezpečné, protože splývalo se silnicí. Naproti tomu ani velké sedany v pestrých barvách nebyly ničím výjimečným. Když si v 70. letech šéfdirigent České filharmonie Václav Neumann pořídil Mercedes třídy S, nikomu nepřišlo divné, že je žlutý.

Už začátkem 80. let byl zase vrcholem motoristických tužeb Mercedes bílý - kdo na auto ze Stuttgartu měl, ten si jej tehdy koupil právě v této barvě.

O dvě dekády později však platilo, že kdo touží po Mercedesu s bílou karoserií, musí povinně složit zálohu. Pokud by si totiž koupi rozmyslel, dovozce by na prodeji auta zcela jistě tratil. Bílou barvu tenkrát nechtěl nikdo, do módy přišla stříbrná metalíza.

Dnes je bílá u Mercedesu třetí nejoblíbenější barvou, hned po šedé a černé. V tom si automobilka může podat ruce s Audi.

Zvláštní postavení má bílá barva i u značky Hyundai. Podle tiskového mluvčího Davida Pavlíčka odjíždí 27 procent prodaných aut s odstínem Atlas White, zatímco druhá nejoblíbenější barva Engine Red má devítiprocentní zastoupení a tmavošedá metalíza Dark Knight posbírala osm procent.

"Bílé laky jsou populární napříč segmenty a u většiny modelů patří mezi nejžádanější, ať už v metalické, nebo perleťové variantě," uvádí Pavlíček. Naopak pestřejší laky jsou podle něj populární především u cenově dostupnějších vozů - po červených, modrých nebo zelených lacích sahají častěji zákazníci, kteří si pořizuji modely i10, i20 nebo Kona.

"U vozů prémiovějších segmentů zákazníci volí spíše konzervativnější tóny - od šedých přes stříbrné až k černým metalickým či perleťovým. Červená barva, žádaná v nižších segmentech, zde s výjimkou modelu Ioniq 6 ani není v nabídce," dodává Pavlíček.

Jako by barevná paleta prodávaných vozů začala unavovat i samotné automobilky, některé v poslední době nabízejí výrazné laky bez příplatku. Renault uvedl loni v létě modernizované Clio, u nějž je standardem oranžová metalíza. Ford zase nedávno představil modernizovanou Kugu, u níž se nepřiplácí za metalízu zelenou.

I když statistika prodaných aut podle barev, kterou nedávno zveřejnil Svaz dovozců automobilů, vypadá pochmurně, ve skutečnosti je přece jen o něco pestřejší. Za označení "šedá" se ve skutečnosti schovají i všechny stříbrné laky, které sluší každému autu bez rozdílu velikosti.

V praxi se totiž lze velmi často setkat s tím, že barva uvedená v technickém průkazu vozidla odpovídá skutečnosti jen s notnou dávkou fantazie. Například Mazda nedávno zařadila do nabídky nový lak v barvě šampaňského, oficiální zápis však hovoří o hnědé.