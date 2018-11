Seat má výročí. Před 65 lety spatřilo světlo světa první auto známé španělské značky

Seat 1400 bylo první auto, které automobilka představila. Z bran barcelonského závodu vyjel 13. listopadu 1953. Španělský sedan elegantních tvarů měl italské geny, vznikl díky spolupráci s Fiatem.

První Seat se objevil tři roky po založení automobilky Seat, ke kterému došlo 9. května 1950. Název automobilky vznikl jako zkratka označení Sociedad Española de Automóviles de Turismo a šlo o podnik vzešlý z dohody mezi státní organizací INI, španělskými bankami a Fiatem, který poskytl licenci na výrobu.

Zpočátku se v závodu Zona Franca, který zaměstnával 925 lidí, stíhalo vyrábět jen pět aut denně. Čtyřdveřový sedan s motorem vpředu a pohonem zadních kol stál 117 000 peset.

Do konce roku 1953 tedy vzniklo jen 959 vozidel, avšak následující rok se výroba přiblížila hranici 3000 vozů, v roce 1957 už to bylo 10 000 aut. Během 11leté výroby došlo na modernizace v letech 1954, 1955 a 1960 a celkem tak do roku 1964 vzniklo 98 978 Seatů 1400.

Automobilka ho pojmenovala jednoduše podle motoru, čtyřválec disponoval objemem 1395 cm³ a jeho nejvyšší výkon dosahoval hodnoty 44 koní. Skrze čtyřstupňovou manuální převodovku poháněl zadní kola. Maximální rychlost byla stanovena na 120 km/h a podle oficiálních údajů spotřeboval 10,4 l / 100 km.

Technika 1400 pocházela od Fiatu, protože Seat v té době neměl žádné hluboké zkušenosti s vývojem automobilů. Seat 1400 byl v podstatě přeznačkovaným Fiatem 1400. Důležitějším vozem, který de facto motorizoval Španělsko, byl až typ 600, představený v roce 1957. I v tomto případě se jednalo vlastně o Fiat.

Seat si zakládal na tom, že jako nová, v Evropě jedna z nejmladších automobilek nastartuje domácí trh. Zpočátku se komponenty vozily z Itálie, brzy se ale rozběhla výroba dodavatelských firem na území Španělska a v roce 1957 vznikalo 93 procent komponentů modelu 1400 na domácí půdě.

Spolupráce s Fiatem skončila až v roce 1982. V témže roce Seat představil zcela vlastní model Ronda, jehož vývoj už neprobíhal pod vlivem Fiatu. Automobilka dlouho opuštěná nezůstala, okamžitě se rozběhla jednání, s kým se Španělé spojí. Ve hře byly i koncerny Toyota nebo Nissan a Mitsubishi, avšak Seat si vybral Volkswagen, který měl velké plány expandovat na globální trhy a poohlížel se po továrně na Pyrenejském poloostrově.

A tak se ve Španělsku začaly stavět na stejné lince dva modely se stejným základem, Volkswagen Passat spolu se Seatem Santana, a Volkswagen Polo, dvojče Seatu Derby. V roce 1986 došlo k prodeji Seatu španělskou vládou a Volkswagen se stal jeho stoprocentním vlastníkem.