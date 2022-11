Santa Clausové pojedou na Vespách. Dárek dostanou děti v motolské nemocnici

Na Vespě v prosinci? Proč ne, když je to pro dobro. Klub fanoušků italských motocyklů Vespa pořádá o nadcházející neděli charitativní jízdu pro nadační fond Kapka naděje. Vespisti projedou Prahou v kostýmech Santy Clause a přidat se může kdokoli, koho neodradí špatné počasí. Z vybraného finančního obnosu se pořídí lékařské přístroje pro dětské oddělení ve FN Motol.

"Vytlač svou Vespu z garáže," nabádají členové českého Vespa klubu. Zvou na charitativní jízdu na skútrech, která se koná v neděli 4. prosince. Tu klub spolupořádá s importérem a především nadačním fondem Kapka naděje.

Možná bude trochu zima, ale motorkáře by mohl trochu zahřát vánoční kostým, který organizátoři rozdají účastníkům na startu. Pojede se totiž v obleku Santa Clause. Akce startuje ve dvě hodiny odpoledne u strahovského stadionu, a tak jako při tradičních jízdách Prago Vespa projedou motorky dvakrát okolo Václavského náměstí. Trasa končí u Fakultní nemocnice Motol.

Místo není vybrané náhodou. Právě dětskému oddělení v této nemocnici se věnují peníze, které se mají díky této charitativní jízdě nashromáždit. "Částka, kterou chceme vybrat, není nijak stanovená, samozřejmě chceme co nejvíce, protože to, co vyberou vespisti, to Kapka naděje zdvojnásobí," vysvětlují organizátoři. Na facebookové události je přihlášeno zatím dvacet účastníků, přispět může kdokoli, a kdyby na akci nemohl dorazit, stačí poslat peníze na konto Kapky naděje.

Akci tohoto typu pořádá český importér značky pod patronací Vespa klubu poprvé. "První pokus s podobnou akcí byl loni v Bratislavě a Košicích, tak jsme si letos řekli, že to kromě Slovenska také pořádně rozjedeme v Praze," dodávají organizátoři. Z vybraného obnosu se mají pořídit lékařské přístroje, které pomohou léčit pacienty na dětském oddělení FN Motol.