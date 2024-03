Spustily se žádosti o podporu pořízení elektromobilů. Příspěvek je až 200 tisíc

Národní rozvojová banka (NRB) začala přijímat žádosti o podporu na nákup elektromobilů pro firmy. Podpora spočívá v poskytnutí bezplatné záruky na nákup vozu na elektřinu.

Po pořízení elektromobilu budou moci podniky žádat NRB o příspěvek ve výši až 200 000 Kč na vozidlo a 150 000 Kč na dobíjecí stanici. Podpora bude trvat do konce příštího roku a financovaná bude z Národního plánu obnovy. Uvedli to v pondělí zástupci NRB na tiskové konferenci.

Celkově je z Národního plánu obnovy na projekt určeno 1,95 miliardy korun. Z toho půjde 1,65 miliardy na pořízení vozidel a 300 milionů na dobíjecí infrastrukturu.

Žádost v rámci programu Záruka Elektromobilita mohou podat živnostníci, podnikatelé, ale i malé, střední a velké firmy. "NRB bude vystavovat záruky k úvěrům, které poskytnou spolupracující partneři, tedy komerční banky či leasingové společnosti. Tento mechanismus používáme i v jiných programech v našem portfoliu," uvedl člen představenstva NRB Pavel Křivonožka. Banka očekává, že první příspěvky začne vyplácet v polovině dubna.

Podporovány jsou osobní vozy, tedy auta s nejvíce osmi místy včetně sedadla řidiče, a lehké užitkové vozy do hmotnosti 4,25 tuny. Auto nemusí být nové, podmínky splňuje také vozidlo, které bude dodané do šesti měsíců ode dne prvního uvedení do provozu, které bude mít najeto do 6000 kilometrů.

U osobních aut se banka zaručí za úvěry od 300 000 Kč do 1,5 milionu Kč, majitelé pak mohou požádat o podporu až 200 000 Kč. U malých dodávek jde o úvěr do dvou milionů Kč a příspěvek maximálně 250 000 Kč na vozidlo, u větších užitkových aut je výše zaručovaného úvěru až 2,5 milionu Kč a příspěvek 300 000 Kč.

"Jsme rádi, že se konečně povedla výzva, která je dost zásadní. Je určena pro podnikatele, kteří nakoupí 75 procent aut, u elektromobilů je to až 90 procent. Bohužel vnímáme tam i některá negativa. Ta výzva přichází relativně pozdě proti ostatním zemím. V Evropě se od dotací tohoto typu ustupuje," uvedl tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Tempo růstu prodeje nových elektromobilů na českém trhu se letos kvůli čekání firem na zahájení výzvy snížilo na polovinu. Prodej za leden a únor stoupl o 25 procent na 911 vozů, zatímco loni ve stejném období rostl o 48 procent. Za celý loňský rok prodej elektromobilů vzrostl o 71 procent na 6640 vozidel. Elektromobily loni tvořily téměř tři procenta celkových prodejů nových osobních aut, letos na začátku roku jejich podíl klesl na 2,6 procenta.