Řidič na útěku zahodil klíčky. Nabízel úplatek 50 tisíc a po zadržení ničil stanici

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil soutěž pražského dopravního podniku na komplexní geotechnický monitoring při stavbě metra D v úseku z Pankráce do stanice Olbrachtova. Upozornil na to server Seznam Zprávy, Potvrdil to mluvčí úřadu Martin Švanda. Rozhodnutí není pravomocné, lze proti němu podat rozklad.

Důvodem zrušení zakázky bylo uvedení konkrétní značky výrobku v zadávacích podmínkách. "Zadavatel stanovil technické podmínky prostřednictvím přímých odkazů na využití radarových snímků TerraSAR-X, aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky a aniž by stanovení technických podmínek nemohlo být bez použití odkazu na tyto konkrétní radarové snímky dostatečně přesné nebo srozumitelné," řekl Švanda webu.

Zakázku na výstavbu metra D provázejí potíže. Letos v červenci antimonopolní úřad zakázal dopravnímu podniku uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem a o zakázce vede prvostupňové řízení.