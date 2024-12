RAM, RAM, Toyota, RAM. Den s "koňákem" vám pohled na toto auto změní

Vzali jsme full-size americký pick-up tam, kam přesně patří. S RAM 1500 Longhorn jsme vyrazili za americkými koňmi na ranč v šumavském předhůří.

Když parkuje v centru Prahy - samozřejmě jedině podél a skoro přes dvě místa, kolmo by se na vyhrazený obdélník nevešel -, působí jako kovboj na návštěvě Kodaně. Jakmile ale zahne na cestu směrem k stájím, odkud řehtají koně a chystají se spořádat balík slámy z okolních nekonečných polí, víte, že přijel tam, kde je jeho opravdové doma. RAM 1500 se hodí přesně sem. Na ranč.

Je až s podivem, jak často lze spatřit právě tento full-size americký pick-up tam, kde chovají hospodářská zvířata. Čím to? Ovlivňují se farmáři, zemědělci a chovatelé koní tak jako třeba mladí kluci, kteří všichni do jednoho touží po BMW E30? Je RAM status pro drsné muže v holinách či kovbojských botách?

Za volantem šestimetrového auta, do kterého je potřeba si při nastupování trochu povyskočit, jsme vyrazili za chlapíkem, který bude znát odpověď. Ostatně, sám předchozí generaci Dodge RAM má.

Luboš Ledecký vlastní Leda Ranch. Představte si romantické místo se starým mlýnem ze 14. století, nejbližší malá vesnice v oblasti šumavského předhůří se nachází asi dva kilometry, všude okolo jsou jen louky, pastviny a na obzoru lesy. Protéká tu říčka a napájí rybník plný línů, amurů, línů. Luboš před časem přistavil nádherné nové stáje, jízdárnu i jezdeckou arénu. Chová plemeno american quarter horse. Jestli vám to nic neříká, vězte, že jde o výjimečně schopné, svalnaté a sportovně zaměřené koně využívané v disciplínách s dobytkem či práci s ním.

"Původně si britští kolonisté žijící v Americe toto postupně šlechtěné plemeno oblíbili proto, že koně umí v závodu na čtvrt míle běžet rychleji než kterékoliv jiné, odtud ostatně pochází jeho název. Osvědčili se ale především při nahánění stád dobytka," popisuje Luboš Ledecký, když ze svého bílého RAM vystoupí a na hlavu si nasadí nepřehlédnutelný kovbojský klobouk.

K novému vínovému modelu ve verzi Longhorn se hrne zvědavě a znalecky pokyvuje nad jeho detaily, třeba kapsami s imitací jezdeckých přezek na zadní straně opěradel. Interiér v kůži a ve dřevě doplněný měděnými detaily, které tak barvou připomínají všemožné propriety pro jezdce na koních, hodnotí kladně. "Moc se mi to líbí, viděl jsem i variantu s býčími rohy v interiéru, to je prostě nádhera," dodává.

Vše v interiéru je pro něj samozřejmě důvěrně známé. Na větší displej sice zpočátku kouká trochu podezřívavě, ale za chvíli si zvyká. Má rád rozměrná sedadla a směje se, že přihrádka mezi sedadly je tak obrovská, že když chce dát své milé pusu, sotva na sebe dosáhnou.

Rád by měl v prostoru nákladové plochy pick-upu úložné boxy, ty tento model ale bohužel postrádá. "Je to ohromně praktické. Naložíte tam třeba pušky, já s autem jezdím hodně na ryby, krásně se tam složí pruty a všechny potřebné věci," vysvětluje neznalým, co je na nich tak skvělého.

Proč tedy "koňáci" milují právě RAM? Luboš má jasnou odpověď. "Je to to nejuniverzálnější auto pro nás, farmáře, chovatele, zkrátka lidi, co mají hospodářství a vozí koně daleko. Připřáhnete přepravník a je to. Auto má neskutečnou sílu, přitom je superkomfortní na dlouhé cesty. Když do něj sednu a i s koňmi vysednu za pár hodin třeba v Maďarsku nebo kdekoli dál, jsem odpočatý, nic mě nebolí. Je jak osobák," vysvětluje.

I proto je podle něj tak populární. "Jakmile přijedu na nějakou soutěž pořádanou v Evropě, na cestě to vypadá takhle: Jede RAM, RAM, RAM, Hilux, RAM," směje se chovatel koní.

I proto se příliš netěší na změny, třeba i na to, že RAM dostal namísto tolik oblíbeného a léty prověřeného 5,7litrového osmiválce HEMI přeplňovaný třílitr. "Měl jsem v minulosti různá auta, třeba Nissan Navara a podobně, ale síla 400 koní osmiválce je prostě nepřekonatelná. Právě při tažení to pocítíte nejvíc. V posledních letech už mám jedině RAM, nikdy mě nikde nenechal ve štychu, je to spolehlivé auto na práci i na běžný život. Já s ním rád jezdím i do centra Prahy," říká.

Testované auto mělo korbu zakrytou stahovací roletkou, tu by si majitel ranče nepořídil. "V zimě na ní může zamrzat voda, nebo se občas zasekne. Já mám nejraději klasické výklopné víko," říká.

Proč jsou pick-upy tak populární, taky vysvětluje díky zkušenostem z praxe: "Korba je praktická třeba v tom, že když vezete ulovenou trofej, nechcete ji mít v interiéru auta. Já ji využívám hlavně na převoz třeba sedel nebo jezdeckého náčiní. Zvlášť po soutěži je všechno zpocené, mokré, je cítit koňmi, není nic ideálnějšího než právě pick-up," dodává Luboš Ledecký.

Pohledem Evropana, který žije ve městě a nepotřebuje univerzální auto na práci, by byl RAM 1500 autem, jež nedává smysl. Ten, kdo pracuje jinak než u počítače a jídlo si neobstarává objednáním dovážkové služby nebo návštěvou hipsterské restaurace, ví, že si tohle auto zaslouží za své schopnosti ocenit.

Fenomenální osmiválec pod jeho kapotou nejen že sametově bublá při běžné jízdě, především nabídne to, co u auta na práci opravdu potřebujete. Nekončící sílu, skvělou dynamiku a schopnost utáhnout letní chatu, když by na to přišlo. Přitom je ale nečekaně kultivovaný při běžné jízdě. To, jak žehlí nerovnosti, by se od něj měly učit nejen všechny pick-upy, ale i off-roady či leckterá SUV.

RAM 1500 Longhorn Motor: benzin 8válec, 5654 cm3

Výkon: 295 kW při 5600 ot./min

Točivý moment: 556 Nm při 3950 ot./min

Nejvyšší rychlost: 173 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: neudává se

Kombinovaná spotřeba: 12,8 l/100 km

Cena: od 2 297 790 Kč

Cena za RAM 1500 navíc není ani nijak přemrštěná, přepychová verze Longhorn vyjde na 2,3 milionu a má prakticky vše. K tomu ještě musíte počítat se spotřebou zhruba okolo 13 litrů. Ale to k americkému pick-upu, který je megalomanský prakticky ve všem, tak nějak patří. Skladových modelů s úchvatným osmiválcovým motorem už mnoho ale není.

Až ho uvidíte brázdit české silnice, nedívejte se na jeho majitele přezíravě. Tohle auto si obvykle nekupují lidé pouze jako "masírku", jeho schopnosti využívají naplno. Tak jako jeden "koňák" na Leda Ranchi u šumavského úpatí.