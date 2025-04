Z kancléře podnikatelem. "Zázračné dítě" Sebastian Kurz spojil síly s tvůrcem spywaru

"Zázračné dítě" rakouské politiky Sebastian Kurz spojil síly se spoluzakladatelem společnosti NSO Šalevem Huliem, který stojí za špionážním softwarem Pegasus. Zatímco jeden čelí obvinění z korupce a křivého svědectví, druhý z prozrazení důvěrných informací. Společně založili společnost Dream Security, která má chránit vládní instituce a firmy před kybernetickými útoky.

Když se před osmi lety stal Sebastian Kurz poprvé rakouským kancléřem, pokořil evropský rekord. Svého času nejmladší lídr v Evropě byl nadějí nejen rakouské pravicové politiky. Jeho politickou kariéru ale provázel jeden skandál za druhým.

Teď si osmatřicetiletý Kurz buduje své jméno s firmou Dream Security (v přibližném překladu Bezpečnost snů - pozn. red.), start-upem působícím v oblasti kybernetické bezpečnosti. V čele této společnosti stojí i kontroverzní izraelský podnikatel Shalev Hulio. Muž, který stvořil nechvalně proslulý špionážní software Pegasus.

Zatímco Hulio čelí právním "tahanicím" v několika zemích kvůli prozrazení důvěrných informací a jeho původní společnost NSO figuruje na černé listině například ve Spojených státech, Kurz se snaží očistit své jméno po korupčních skandálech. Před rokem jej vídeňský soud odsoudil k osmiměsíčnímu podmíněnému trestu za křivou výpověď.

I přesto se těmto dvěma mužům podařilo společně vytvořit firmu, jejíž hodnota dnes přesahuje jednu miliardu eur.

Společnost Dream Security vznikla v roce 2022 a podle svých slov se zaměřuje na vývoj nástroje, který má chránit kritickou infrastrukturu před kybernetickými útoky. Technologické jádro projektu tvoří tým složený z bývalých členů izraelských zpravodajských služeb a pracovníků společností, které se dříve podílely na vývoje notoricky známého spywaru Pegasus.

Špehoval opozici v Maďarsku i Polsku

Pegasus je špionážní software vyvinutý izraelskou firmou NSO Group, který umožňuje nepozorovaně proniknout do mobilních telefonů a získat přístup k datům, mikrofonu a kameře bez vědomí uživatele.

Nástroj firma původně prezentovala jako prostředek k boji proti terorismu a organizovanému zločinu. V roce 2021 ale vyšlo najevo, že ho je možné snadno zneužít ke sledování novinářů, aktivistů, právníků a politických oponentů. Stalo se tak například v Maďarsku či Polsku.

Odhalení vedlo k mezinárodnímu skandálu, zařazení NSO na černou listinu v USA a vyšetřování ve více zemích, včetně Francie, Španělska a Indie.

Dream Security se však od minulosti distancuje. "Mezi NSO Group a Dream Security neexistuje žádná relevantní vazba," uvedla právní kancelář společnosti. Přesto veřejně dostupné profily na LinkedInu ukazují, že v Dream Security působí nejméně tucet bývalých zaměstnanců NSO a další odborníci z izraelské kybernetické komunity.

Reputace v troskách, ale vliv zůstal

Kurz, který politiku po sérii skandálů opustil, nyní využívá svůj vliv k tomu, aby společnosti Dream Security otevřel dveře k evropským vládám a investorům. Během posledních měsíců byl k vidění na globálních bezpečnostních fórech, například v Mnichově či Dubaji, kde navazoval kontakty s politickými lídry, podnikateli i zástupci veřejného sektoru.

Spolu s Huliem se Kurz účastnil také summitu Globsec v Praze, přestože Hulio by kvůli své minulosti mohl být na podobných akcích jinak nevítaný.

"Sebastian přináší většinu obchodů v Evropě. Je velkým pomocníkem," uvedl Hulio pro německý deník Handelsblatt. Kurz je také znám svými dobrými vztahy s maďarským premiérem Viktorem Orbánem či izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Otazníky kolem technologie

Produkt Dream Security je zahalen tajemstvím. Firma tvrdí, že vyvinula nástroj s umělou inteligencí, který dokáže předvídat a odvracet kybernetické hrozby. Dokument získaný novináři z Follow the Money ukazuje, že software obsahuje tzv. "Discovery Module", který automaticky mapuje celou síť zákazníka bez nutnosti instalace. To však vyvolává obavy o to, kam všechna data proudí - zejména zda mohou být sdílena s třetími stranami mimo Evropu.

Zástupci firmy tvrdí, že jejich produkt je výhradně obranný, a tedy chrání vlády i firmy před kybernetickými útoky zvenčí. Nezávislí experti však upozorňují, že technologie může být náchylná ke zneužití, podobně jako tomu bylo u Pegasu.

Vztah mezi Kurzem a izraelskou kybernetickou scénou je hlubší než jen byznysový. Po odchodu z politiky Kurz navázal spolupráci s firmami v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zejména ve Spojených arabských emirátech, a krátce poté se připojil k Dream Security jako spoluzakladatel.

Mezi prvními investory společnosti figuruje například Dovi Frances, izraelsko-americký podnikatel napojený na administrativu Donalda Trumpa i izraelského premiéra Netanjahua. Právě tyto politické vazby mohou společnosti Dream Security otevírat dveře v regionech, kde je přístup na trh běžně komplikovaný.

Nizozemská europoslankyně Sophie in 't Veld, která se podílela na vyšetřování používání spywaru v EU, však varuje: "Stále stejná jména se objevují u nových firem v oblasti špionážního softwaru. To je znepokojivé." Kritizuje také Evropskou komisi, která podle ní v otázce zneužívání spywaru mlčí a nechává členské státy jednat dle vlastního uvážení.

I přes veřejné kontroverze firma rychle roste. Po nedávné investici vedené americkou firmou Bain Capital Ventures byla její hodnota vyčíslena na 1,1 miliardy dolarů. Podle izraelského deníku Globes má Dream Security méně než deset zákazníků, ale eviduje nevyřízené objednávky v hodnotě přes 120 milionů eur.

Mezitím však probíhá vyšetřování, které by mohlo mít pro izraelského zakladatele vážné důsledky. V Barceloně rozhodl soud o zahájení trestního stíhání proti Huliovi a jeho dvěma kolegům za údajné zneužití dat v souvislosti s Pegasem. V USA zase pokračuje žaloba podaná společností WhatsApp, která tvrdí, že NSO pomáhala sledovat konkrétní uživatele.