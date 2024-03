Přijít o auto můžete dřív, než řeknete Achtung. Policie ho vydraží, i když jste Čech

Ještě větší pozor než obvykle si musí od začátku března dávat řidiči v Rakousku. Země výrazně zpřísnila postihy za rychlou jízdu, a to především v extrémních případech. Klidně tedy můžete přijít i o auto, které rakouské samospráva vydraží. A je přitom úplně jedno, že jste občanem jiné země.

Zpřísnění trestů odhlasovala dolní komora rakouského parlamentu už loni v červnu, o možnosti konfiskace aut v souvislosti s rychlou jízdou se ale mluvilo i dříve. Politici včetně ministryně Leonore Gewesslerové (Zelení) používali často expresivní výrazy a označovali auto za zbraň. V čem se tedy přesně zákony od 1. března změnily?

Především při překročení rychlosti o více než 80 km/h ve městě a více než 90 km/h mimo něj může řidič okamžitě přijít o automobil. Na místě a na trvalo, příslušné úřady jej následně vydraží: 70 procent z výtěžku poputuje do fondu silniční bezpečnosti. Zbytek dostane místní samospráva. Samozřejmostí je vysoká pokuta.

Pokud řidič překročí rychlost o více než 60 km/h ve městě a o více než 70 km/h mimo město, čeká ho také pokuta. Německý autoklub ADAC upozorňuje, že maximální hodnota se z pěti tisíc eur zvedla na 7,5 tisíce eur (to je asi 190 tisíc korun). Pokud ale nejde o recidivistu nebo člověka, který už měl v minulosti problém s vysokým překročením rychlosti nebo ilegálním závoděním, pak o auto nepřijde (po dočasném dvoutýdenním zabavení mu bude vráceno). V opačném případě ale čeká opět zabavení a dražba.

Zákony myslí i na situaci, kdy řidič překročí rychlost v autě, které není jeho. V takovém případě sice může čekat pokutu, auto ale policie nezabaví. Zadrží ho nejvýše na dva týdny, pak jej ale vrátí majiteli. Řidič, který v něm rychlost překročil, už ale nikdy nebude moci usednout za jeho volant, připomíná ADAC. Všechny tyto postihy přitom platí i pro zahraniční řidiče, na pozoru se tak musí mít skutečně každý.

Již delší dobu pak v Rakousku platí, že pokud překročíte ve městě rychlost o minimálně 40 a mimo město o minimálně 50 km/h, přijdete nejméně na měsíc o řidičák. To se samozřejmě přičítá k výše zmíněným postihům.

Právník rakouského autoklubu ÖAMTC Matthias Wolf přitom účinek nových pravidel zpochybňuje. "Neexistuje žádná studie, podle níž by přísnější postihy odrazovaly od páchání přestupků více než ty nižší. Navíc tak drastický zásah do vlastnických práv by měl příslušet spíše soudu než administrativě," myslí si.

Rakousko není jediná země, kde mohou policisté zabavit auto, ovšem třeba v Lotyšsku, Itálii nebo Polsku je zabavení navázáno na alkohol za volantem. V Německu zase můžete přijít o auto v případě účasti v ilegálních pouličních závodech.

Dodejme závěrem, že v Rakousku se smí jezdit nejvýše 50 km/h, mimo město a na rychlostních silnicích je limit 100 km/h a na dálnicích 130 km/h. Některé dálniční úseky mají ale omezení na 100 km/h, jde o takzvané omezení kvůli životnímu prostředí. Také v některých městech platí omezení na 30 km/h. A díky všudypřítomným kamerám není pro policii složité pachatele rychle vypátrat.