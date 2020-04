Prodloužené záruky na nová auta: slibují mnohé, ale pozor na drobnosti ve smlouvě

Z dlouhé záruky se v posledních letech stalo prodejní lákadlo. Budí dojem, že se s vaším autem nemůže nic stát. A i kdyby se stalo, nebudete to platit. Ďábel se však skrývá v detailech smlouvy. Najdeme v nich zajímavé výjimky a především obecnou zákonitost, že záruka kryje vady výrobku, nikoli běžné opotřebení, jemuž v autě podléhá postupně všechno.

Lavinu prodloužených záruk spustily korejské značky při velkém útoku na evropský trh v roce 2007. Hyundai přišel s garancí na pět let bez omezení kilometrů, Kia nabídla sedm let nebo 150 000 km. Evropské značky v té době většinou bazírovaly na dvou letech povinných ze zákona, Mazda nebo Toyota přidávaly rok navíc.

Když se Českem přehnala krize a na auta se v prodejnách jen prášilo, osmělili se další. S velkorysými slogany se však začaly pojit drobné poznámky pod čarou. Opel nabídl v roce 2009 šestiletou záruku, která se však zdaleka nevztahovala na celé auto. O tři roky později se přidal Renault s pětiletou garancí, jež zase přestala krýt to či ono po uplynutí dvou let. Někteří dovozci zvolili příplatkovou záruku formou pojištění. Jenže to se řídí zákonem o pojištění, podle něhož pojistitel může vypovědět smlouvu po každé pojistné události. Následně tak některé tříleté smlouvy skončily po čtyřech měsících a první závadě.

Dnes drží primát Nissan. Na vybrané modely nabízí zdarma záruku až 10 let a 150 000 km. Rozsah krytí je vypsán taxativně a najdeme v něm drobné výjimky typu klimatizace: kompresor ano, trubky a hadice ne. Do výčtu dále nejsou zahrnuty audiosystémy a navigace, tlumiče pérování, ale ani katalyzátory, filtr pevných částic nebo modul AdBlue. Nissan navíc záruku prodává formou pojištění, což z hlediska zákona vystavuje uživatele riziku předčasné výpovědi, i když pojišťovna Nissan International Insurance je dceřinou firmou výrobce.

Výhodou pětileté záruky Hyundaie je, že krytí zůstává po celou dobu stejné jako u nového vozu. V podmínkách se pouze dočteme, že součásti podléhajícímu zrychlenému opotřebení jsou kryté jen dva roky. Konkrétně svíčky, brzdy, spojka, žárovky nebo řemeny.

Kia v rámci rekordní sedmileté lhůty přidává i běžné opotřebení tlumičů a vyhrazuje si i zvýšenou spotřebu oleje. Taková výjimka sice na první pohled nebudí důvěru, ale pokud výrobce ručí za každý motor až do 150 000 km, je jasné, že jistému zvýšení spotřeby nelze zabránit. Z dlouhodobých zkušeností motoristů je však třeba dodat, že korejské značky si umějí na dlouhou záruku vydělat poněkud dražším servisem a náhradními díly.

Standardní pětiletou záruku nabízí také Renault. U menších modelů je omezena limitem 100 000 km, u větších 150 000 km, oba lze za příplatek o dalších 50 000 km prodloužit - třeba pro Scénic za 6500 Kč. Výluky jsou zde ovšem rozsáhlejší. Záruka neplatí na prvky exteriéru jako dveřní kliky, těsnění a spoje, ale ani na interiérové ovládací panely. Výhrada provozního opotřebení se zde týká nejen tlumičů, ale všech dílů zavěšení. Především je však vyloučen výfuk včetně katalyzátoru nebo filtru pevných částic, což je konkrétně u Scéniku 1.5 dCi díl za 46 000 Kč.

Číst podmínky se vyplatí také u Opelu, který dává ke každému vozu zdarma pětiletou záruku na motor, převodovku a rozvodovku do 100 000 km. Pojmem motor se ovšem myslí holý stroj bez příslušenství. Záruka tedy pokryje zadřená ložiska kliky, "potkané" rozvody nebo písty poškozené detonačním spalováním - při dnešních tanečcích s kvalitou benzinu u malých přeplňovaných motůrků zaplať pánbůh za to. Tuto záruku lze prodloužit až na 200 000 km, u Astry za 5500 Kč. Nicméně turbo nebo vstřikování podléhají jen dvouleté garanci na celé auto a doplňková záruka se na ně platí zvlášť. U Astry vyjde při zadání 5 let a 150 000 km na 10 800 Kč, a ani pak nekryje katalyzátory, filtr pevných částic nebo modul AdBlue.

U dalších značek se už za veškerou prodlouženou péči platí. Škodovka dnes za pouhé 2000 Kč prodlužuje záruku ze dvou na pět let, ovšem jen do 100 000 km. Dalších 50 000 km už znamená cenový skok od 12 100 Kč u Fabie po 21 400 Kč v Kodiaqu. To není málo peněz, podmínky ovšem kopírují základní dvouletou garanci a vyloučeny jsou opět jen díly podléhající opotřebení, i když v jejich seznamu tentokrát figurují dokonce i synchronizační kroužky v převodovce. Podobně je tomu u Volkswagenu, ke Golfu dostanete prodlouženou záruku na 5 let a 150 000 km za 14 600 Kč. O to přitažlivěji vyznívá nabídka Seatu, stejně rozsáhlá záruka na Leon i Atecu vyjde jen na 5000 Kč.

Ford má v základní ceně záruku na 5 let a 120 000 km. O další rok a 40 000 km ji lze třeba u Focus prodloužit za 4500 Kč. Ze záruky jsou mezi spotřebními díly vyloučené i tlumiče a díly zavěšení. Podobná omezení má ve smlouvě i Peugeot, u kterého si můžete vybrat různé kombinace trvání a nájezdu až do osmi let a 200 000 km. Pětiletá záruka na 160 000 km u typu 308 stojí 13 200 Kč.

Proti základní tříleté záruce na 100 000 km lze připlatit další dva roky a 60 000 km také u Toyoty. Na Corollu za 10 500 Kč, u RAV4 za 15 500 Kč. Zde ovšem seznam vyloučených dílů zahrnuje i katalyzátory a také multimediální systémy. Také Toyota prodává pojistný produkt, pojištěným je však v tomto případě dealer, takže zákazníka riziko výpovědi nezasahuje.

V porovnání s drahými závadami motoru, klimatizace nebo elektroniky vycházejí záruky cenově příznivě, i když je třeba po dobu trvání využívat značkový servis. I tak ale platí, že čím méně výluk a výjimek, tím lépe. Proto vždy důsledně trvejte na sdělení přesných podmínek. Ujistěte se také, že jde opravdu o záruční smlouvu, nikoli o pojištění, v němž byste figurovali jako pojištění právě vy. Pak vám může pojišťovna smlouvu po každé události vypovědět.

A především - žádná záruka nekryje všechno a nezbaví dalších nákladů na údržbu. Což jasně ukazují díly podléhající běžnému opotřebení. Proč mezi nimi kromě brzd a spojky tak často najdeme i tlumiče pérování? "Pokud měření na testovacím zařízení ukáže u tří tlumičů účinnost 90 % a u jednoho 40 %, je jasné, že jde o defekt a záruka se na něj vztahuje," vysvětluje David Valenta z Volkswagenu. Naopak rovnoměrná únava všech tlumičů je známkou běžného opotřebení. Což je skvělá zpráva - až na to, že nikde není psáno, jak rychle smí takové opotřebení postupovat.