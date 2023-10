"Pro farmáře ano, ale je SUV vhodné pro bankéře?" Edinburgh zvažuje jejich omezení

SUV jsou poslední roky trnem v oku nejen ekologickým aktivistům, kteří jim se železnou pravidelností i v Česku vypouštějí pneumatiky, ale také mnoha politikům. Ani ne tolik na celostátní, ale různé regionální úrovni. Tam jim chtějí zdražit parkování, jinde zpoplatnit vjezd do města a nejnověji ve skotském Edinburghu zvažují, že by je zakázali úplně. A když ne, tak alespoň výrazně omezili.

Skupina aktivistů, kteří si říkají Tyre Extinguishers, se železnou pravidelností vypouští ve velkých městech pneumatiky SUV, která podle nich maximálně znečišťují životní prostředí, protože jsou velká a těžká, a navrch ještě více než jiná auta ohrožují ostatní účastníky silničního provozu. Ironií je, že tito aktivisté vypouštějí pneumatiky také modelům typu Peugeot 2008, které nejsou těžší a větší než klasické kompaktní kombi, nebo dokonce elektromobilům.

Loni se s aktivisty muselo potýkat mimo jiné i Brno, letos pro změnu zavítali do různých měst včetně skotského Edinburghu. Tam dokonce podle BBC proklamují, že jejich cílem je znemožnit, aby kdokoliv takové auto mohl ve městě vlastnit.

A automobily SUV se na svém zasedání minulý týden zabýval i dopravní výbor městské rady skotské metropole. Ten debatoval o tom, jestli a jakým způsobem znevýhodnit SUV se spalovacím motorem, případně je rovnou v některých částech města zakázat. V Edinburghu doposud platí, že auta s vyššími emisemi platí vyšší rezidenční parkovné, připlatí si i majitelé naftových vozů.

Podle článků ve skotských, potažmo britských médiích šlo přitom o poměrně plamennou debatu, které dominoval radní Chas Booth za Zelené. Ten kromě jiného vytáhl kartu velikosti a váhy těchto automobilů a také jejich dopad na údržbu infrastruktury a především bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. Mimo jiné se odkazoval na čtyři roky starou výzvu Evropského výboru pro silniční bezpečnost, který po tragické nehodě, při níž řidič Porsche Macan v Německu přejel čtyři lidi čekající na chodníku, vyzýval k zákazu SUV ve městech.

"Pro farmáře z Fife je možná vhodné jezdit Land Roverem, ale pro bankéře z Bruntsfieldu, pokud také nevlastní farmu v Highlands, není vhodné, aby měl tak obrovského spalovače paliva," řekl Booth. Konzervativní radní Marie-Clair Munroová mu oponovala s tím, že si každý se svými penězi může dělat, co chce, a kupovat si, co chce, dodala však, že pokud někdo zvažuje nákup podobného auta, bylo by hezké gesto, kdyby bylo elektrické.

S trochou nadsázky by se dalo říct, že i další debata o dopadu SUV se tak přetočila v určitý způsob "boje" ne proti autům jako takovým, ale spíše proti majitelům. Podobně na tom byla diskuse o SUV letos na jaře ve Francii, a jak psalo loni v glose i Aktuálně.cz, také výzvy Tyre Extinguishers. Skupina se nezapomněla na sociální síti X, dříve Twitter, vyjádřit i k aktuálním debatám ve skotské metropoli. "Než dojde k zákazu, vypouštějte, vypouštějte, vypouštějte," napsala.

Městská rada se shodla, že se bude možnostmi, jak SUV penalizovat či úplně zakázat, v následujících týdnech zabývat a vrátí se k nim na dalším jednání v březnu. Chas Booth pak místnímu deníku Evening News řekl, že už zjišťoval, zda by do parkovacího systému bylo možné kromě emisí přidat i hmotnost a velikost vozu. Výjimku by podle něj dostaly třeba dodávky různých firem a podnikatelů. "Prvních několik let bychom mohli zavést vyšší poplatky a za pár let prostě říct, že těžším autům nedáme parkovací oprávnění," uvedl.

Dodal také, že sám by podporoval úplný zákaz těžších a větších vozidel, tedy SUV. Jestli by se to týkalo i elektromobilů, ale neuvedl. Na zmíněném jednání nicméně padla podle médií i myšlenka platit parkovné na základě hmotnosti právě proto, že stále více lidí přesedá do elektromobilů, vypočítávat jej podle emisí nebo objemu motoru proto bude nadále ztrácet na významu.

V již zmíněné Francii, konkrétně Lyonu, už letos schválili zvýšení parkovného podle hmotnosti vozu se zaměřením právě na SUV. Podobně na tom budou od příštího roku také Pařížané. Ve Francii též zákazníci, kteří si od příštího roku koupí auto s hmotností nad 1,6 tuny nebo emisemi CO2 nad 117 gramy na kilometr, zaplatí progresivně zvyšující se pokutu při registraci vozu. Doposud byl systém výrazně benevolentnější.

Vlnu diskusí vzbudilo i nedávné rozšíření nízkoemisních zón v Londýně prakticky na celé území jeho aglomerace. Kdo nemá vyhovující auto, platí denní poplatek za vjezd do této zóny. A nejnověji ve Stockholmu od roku 2025 úplně zakážou vjezd do centra města v autě se spalovacím motorem.