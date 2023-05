Francouzský boj proti SUV pokračuje. První město zavádí vyšší parkovné pro těžká auta

Jezdíte těžkým a velkým autem, které více zatěžuje klima? Pak si v Lyonu od příštího roku výrazně připlatíte za parkování. Tamní radnice totiž jako první ve Francii zavedla nový systém parkování, zohledňující váhu vozidla. Je přitom pravděpodobné, že ve snahách bojovat především proti SUV nezůstane dlouho osamocená.

Vozy kategorie SUV nejsou kvůli velikosti a váze trnem v oku jen aktivistům, kteří jim třeba i v Česku vypouštějí pneumatiky, ale také některým městům. Nejhlasitější jsou v boji proti nim zřejmě municipality ve Francii. A některé už se začátkem roku nechaly slyšet, že by rády právě velká a těžká SUV více zdanily. Způsob, jak toho dosáhnout, našly v parkování, u kterého počítaly s progresivním zdražováním podle hmotnosti.

Mluvili o tom volení zástupci z Grenoblu, Bordeaux nebo Paříže, jako první ale ke zdražení na základě hmotnosti přistoupili nakonec v Lyonu. Vedení tamní radnice schválilo novou výši parkovacích poplatků, která vstoupí v účinnost v příštím roce. Doposud existovala pro rezidenty jedna měsíční sazba: 20 eur, tedy asi 475 korun.

Nově bude ceník rozdělen do tří sazeb. Nejméně, 15 eur měsíčně (asi 355 korun), zaplatí majitelé elektroaut s hmotností do 2,2 tuny a aut se spalovacími motory, pokud jejich hmotnost nepřesáhne tunu. To znamená vždy jen ta nejmenší auta. Lyonská radnice pak do parkovací politiky zahrnula i sociální aspekt, nejnižší částku tak budou platit i nízkopříjmoví obyvatelé města a rodiny s třemi a více dětmi bez ohledu na váhu auta.

Standardní sazba bude mít nově hodnotu 30 eur za měsíc (asi 710 korun). Spadají tam auta se spalovacími motory a s prázdnou hmotností nejvýše 1725 kilogramů, tedy provozní hmotností 1800 kilo. Kromě toho do této hranice spadají i plug-in hybridy s váhou nejvýše 1,8 tuny.

Nejvyšší tarif 45 eur - v přepočtu asi 1065 korun - platí pro auta, jejichž provozní hmotnost (i s řidičem) přesáhne 1,8 tuny, pro plug-in hybridy s váhou přes 1,9 tuny a pro elektroauta vážící více než 2,2 tuny.

Informace o hmotnosti bude zanesená v rámci registrace auta, systém placení parkování tak sám podle dostupných dat vyhodnotí váhu vozidla a s tím spojenou cenu parkovného.

Provozní hmotnost 1800 kilogramů nebyla vybrána náhodou, je to stejná hodnota, od níž se ve Francii začíná počítat zvláštní daň, kterou zaplatí každý majitel nového auta při jeho registraci. "Chtěli jsme vytvořit parkovací politiku, která bude promítat výzvy v podobě environmentální a sociální spravedlnosti tím, že bude skutečně progresivní," uvedl v prohlášení zástupce starosty města pro mobilitu Valentin Lungenstrass (za stranu Ekologové).

Podle něj je progrese jediným spravedlivým řešením proti rostoucí různorodé automobilové dopravě, vyšší zpoplatnění těžkých, velkých a více emitujících aut pro změnu správným řešením v boji s klimatickou krizí a přetíženým veřejným prostorem. Město doufá, že těmito změnami přinutí občany přesedlat do menších a ekologičtějších aut. Změny v parkovacích tarifech totiž přímo souvisejí především s vozy kategorie SUV, čehož si všímají i francouzská média.

"Lyonská radnice bude vybírat více peněz za parkování SUV," píše web televize RMC. "V Lyonu budou muset majitelé SUV sáhnout hlouběji do kapsy," otevírá svůj text deník Le Parisien. "Parkování v Lyonu: velká SUV budou 'dražší'," hlásí pro změnu titulek rozhovoru s Lungenstrassem v deníku Le Progrés.

Zmíněná televize RMC pak cituje i několik obyvatel Lyonu, kteří se změnami v cenách parkovného příliš nadšení nejsou. "Neznamená to, že když mám SUV, můžu si dražší parkování dovolit. Zkrátka potřebuji větší než malé auto," tvrdí třeba majitel SUV se spalovacím motorem, který se představil jako Jonathan. Jistý Jean-Claude pro změnu tvrdí, že své SUV kvůli dražšímu parkovnému nevymění a zkrátka vyšší cenu bude muset akceptovat.

Lyon je, co se ceny parkování v závislosti na hmotnosti aut týče, prvním, ale nejspíše ne posledním francouzským městem, které ho zavede. Podobnou možností už se pár měsíců zabývají, jak bylo zmíněno, v Bordeaux, Grenoblu, Colombes nebo Paříži. "Musíme mít auta s pohonem všech kol v centru Paříže, když máme pěší a cyklistickou infrastrukturu? Nejsme uprostřed Sahary!" nechal se podle RMC slyšet zástupce pařížské starostky pro dopravu David Belliard (za Zelené).

Dodejme ještě, že zatímco parkovné podle hmotnosti auta je i ve Francii novinkou, cena parkování související s výší přijmu domácnosti je něco, s čím už pracují například v Nantes.