"Matka neuvidí svá vnoučata." Londýňané si stěžují na nízkoemisní zóny a ničí kamery

Londýn na konci srpna zpoplatnil vjezd do prakticky všech svých městských obvodů. Pokud auto neplní příslušné emisní normy, musí i rezidenti platit přes 350 korun denně. Starosta britské metropole se sice nespokojenost lidí snaží mírnit zavedením šrotovného, přesto jsou místní média plná různých příběhů těch, které zpoplatnění vjezdu výrazně ovlivnilo.

O nízkoemisních zónách v Londýně jste pravděpodobně slyšeli. Dlouho bylo ve zpoplatněném schématu ULEZ (ultra low emission zones - tedy v překladu nízkoemisní zóny) jen širší centrum města, od konce srpna letošního roku se ale zóny rozšířily na téměř celý takzvaný Velký Londýn - vyčleněných je jen několik oblastí úplně na okraji hranic města.

To znamená dohromady 32 městských obvodů, které zahrnují téměř devět milionů obyvatel. Ti všichni - pokud mají nevyhovující auto - musí od 29. srpna za vjezd do města zaplatit 12,5 libry, asi 350 korun, denně. Výjimkou je pouze Štědrý večer, který ve Velké Británii připadá na 25. prosince, bezplatně mohou zóny využívat také všechna auta starší padesáti let, respektive auta starší čtyřiceti let, která mohou uplatnit daňovou výjimku.

Především v okrajových obvodech, kde žije až pět milionů lidí a není tam tak dobrá dostupnost hromadné dopravy, lidé jsou proto odkázáni na využívání aut, se přitom návrh nesetkal s nadšením. Radní některých obvodů za rozšiřování zón londýnského starostu i v médiích tvrdě kritizují a častují ho třeba tím, že nerozumí občanům na předměstích.

Britská média už mezitím začala přinášet také příběhy lidí, kterým rozšíření zón výrazně zkomplikuje život. Například 63letý podnikatel Joe Howell z předměstí Londýna nuceně vyměnil flotilu svých pracovních dodávek. Přišlo ho to na celkem 150 tisíc liber, podle vlastních slov mu přitom byla zamítnuta finanční pomoc na nákup čistšího automobilu, kterou londýnská samospráva zavedla. Důvod už ale neuvádí, každopádně je proti celému konceptu zón.

43letý Mark Smith se s rodinou na jaře kvůli zvyšujícím se životním nákladům přestěhoval z Londýna pryč, v metropoli ale stál bydlí jeho matka. Tu dříve navštěvoval dvakrát až třikrát týdně, kvůli rozšíření poplatků si ale prý ve svém naftovém Seatu Ibiza z roku 2012 může dovolit návštěvu maximálně jednou týdně a vozit vnoučata dokonce jen jednou za dva týdny.

Úplně prý zrušil různé náhodné návštěvy. "Londýnské nízkoemisní zóny znamenají, že má osamělá matka neuvidí mě nebo vnoučata tak často," stojí ve výmluvném titulku článku na webu MyLondon. Smith mimochodem na finanční pomoc nedosáhne, protože nebydlí v Londýně.

Lidé také často ničí kamery, které vjezd do nízkoemisních zón hlídají. Nesouvisí to přímo s jejich rozšířením, BBC začátkem září informovala, že londýnská policie od začátku dubna do konce srpna eviduje 510 ukradených či poničených kamer. Na jejich zakrývání jsou používány velké nákupní tašky nebo různé transparenty. Koncem srpna se v Londýně proti zónám rovněž demonstrovalo.

Vyměňte auto za MHD

Poplatek za vjezd do města se vztahuje na majitele benzinových aut, které neplní alespoň normu Euro 4, respektive naftových aut, které neplní alespoň normu Euro 6. V prvním případě jsou to auta vyrobená přibližně do ledna 2006, ve druhém pak do září 2015 - po těchto datech již bylo povinné, aby nová auta plnila příslušnou normu. Kromě osobních aut se omezení týká i motorek, ty musí plnit alespoň normu Euro 3, nebo některých starších autobusů a nákladních aut.

A právě s rozšířením nízkoemisních zón se do slovníku automobilistů vrátil již zmíněný pojem šrotovné. Zavedla ho totiž londýnská radnice v čele s labouristickým starostou Sadiqem Khanem. "Poslední měsíce jsem poslouchal obavy Londýňanů a nyní mohu oznámit rozšíření šrotovného tak, že každý obyvatel města s autem nevyhovujícím novým zónám bude moci zažádat o podporu a přejít na zelenější automobil," řekl Khan začátkem srpna, když rozšíření ULEZ oznamoval.

Každý londýnský rezident, který nechá na jednom z předem určených vrakovišť sešrotovat své staré auto a koupí si nové (či ojeté), ovšem plnící příslušné předpisy, dostane od londýnské municipality až dva tisíce liber - necelých 57 tisíc korun. U motorek je šrotovné o tisíc liber nižší. Celkem je na podporu vyčleněno 160 milionů liber.

Město chce každopádně zajít ještě dál a současné automobilisty motivovat k přestupu do hromadné dopravy. Nabízí tak alternativní příspěvek 1600 liber plus roční jízdenku do londýnských autobusů a tramvají, nebo 1200 liber a dvě jízdenky. "Možnost s jednou nebo dvěma ročními jízdenkami má vyšší hodnotu než samotné šrotovné," uvádí web londýnského dopravního odboru. Samotná jízdenka přitom stojí skoro tisíc liber.

Automobilky vidí příležitost

Zatím podpora platí třetí týden. Každopádně se jí chytly i některé automobilky a začaly na vybrané modely nabízet vlastní bonusy ještě nad rámec až dvoutisícové podpory od britské metropole.

Začít můžeme Škodou, která zájemcům o Enyaq nebo Enyaq Coupé nabízí další dva tisíce liber a zájemcům o jakoukoliv jinou škodovku alespoň pětistovku. V případě značkového financování je pak možné dosáhnout na dodatečný bonus až 3500 liber.

Mateřská koncernová značka Volkswagen šla ještě dál a nabízí bonus na nákup nového auta ve výši 1750 až 4500 tisíc liber. Nejméně dostane zájemce o Polo, nejvíce pak o elektrické SUV ID.5. Kromě malého hatchbacku a celé rodiny ID je bonus k dispozici i u klasických spalovacích SUV T-Cross, Taigo a T-Roc. "Nabídka má pomoci dostat z ulic nejméně čistá auta a snížit náklady na život řidičům se staršími vozidly, kteří musejí čelit denním poplatkům za vjezd do města," dodává britské zastoupení značky. Obě nabídky jsou ale namířené jen na Londýňany.

Šrotovné i zpětně?

Mimochodem v uplynulých dnech se na půdě londýnského parlamentu diskutoval i jeden zajímavý doplněk ke šrotovnému. A sice retrospektivní šrotovné, jinými slovy Liberální demokraté navrhovali, aby příspěvek dostali zpětně i ti, kteří již své staré auto za novější a čistší vyměnili před nějakým časem. Jak totiž říká třeba BBC, takových majitelů aut nebylo úplně málo.

Labouristé a Zelení ale takovou možnost odmítli, Konzervativci se hlasování zdrželi. Nabízí se však otázka, nakolik to byla skutečná snaha liberálů, a nakolik jen kalkul před volbami, které se konají příští rok v květnu. Kandidát na starostu za Liberální demokraty Rob Blackie uvedl, že pokud by byl zvolen, rozšířil by podporu i na ty, kteří auto vyměnili mezi lednem 2022 a srpnem 2023, píše BBC.